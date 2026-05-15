Gjithnjë e më shumë konkurrentë në Eurovision këndojnë në gjuhët e tyre amtare, anglishtja nuk është më e paprekshme
Finalja e këtij viti e Eurovisionit në Vjenë përmban këngë në 25 gjuhë, dhe gjithnjë e më shumë interpretues po zgjedhin gjuhën e tyre amtare në vend të anglishtes për të performuar para një audience ndërkombëtare.
Këngë nga shqipja në ukrainisht do të interpretohen në skenë këtë vit, ndërsa trendi i rritjes së diversitetit gjuhësor është i dukshëm në finalen e planifikuar për të shtunën. Unioni Evropian i Transmetimeve deklaron se midis këngëve të konkursit ka 12 pa asnjë fjalë në anglisht, 16 tërësisht në anglisht dhe shtatë këngë shumëgjuhëshe.
Sipas një analize nga antropologu kulturor Andrew J. Green i King's College London, 20 nga 26 këngët fituese midis viteve 1999 dhe 2024 ishin në anglisht, por numri i pjesëmarrjeve në gjuhë të tjera është rritur gjatë dekadës së fundit. Pasi Eurovision në vitin 1999 hoqi rregullin që interpretuesit duhej të këndonin në gjuhën zyrtare të vendit të tyre, anglishtja u bë zgjedhja logjike për një audiencë më të gjerë, por ky model tani po dobësohet.
Ndër interpretuesit që këmbëngulin në gjuhën e tyre amtare është Pete Parkkonen, një anëtar i dyshes finlandeze që është ndër të preferuarit e basteve me këngën "Liekinheitin" ose "Flame Thrower". Ai thotë:
"Është më e lehtë të flasësh për ndjenjat e tua në gjuhën tënde amtare, dhe gjuha kryesore është, sigurisht, dashuria."
Gara solli gjithashtu performanca të shumta shumëgjuhëshe. Balada izraelite "Michelle" kombinon hebraishten, frëngjishten dhe anglishten, ndërsa kënga moldave "Viva, Moldova" përfshin rumanishten, anglishten, italishten dhe frëngjishten.
Skena e 'Eurovision 2026' (Foto: Eurovision/Instagram)
Tifozët gjithashtu e theksojnë gjuhën e tyre si një pjesë të rëndësishme të përfaqësimit të vendit, kështu që Joseph Pace, i cili udhëtoi për në Vjenë për të mbështetur Maltën, tha se ishte e pabesueshme të dëgjonte audiencë nga vende të tjera duke u përpjekur të këndonin në gjuhën malteze.
Eksperti i historisë së Eurovisionit, Dean Vuletić, beson se publiku pret më shumë nga ky konkurs sesa vetë muzika.
"Njerëzit duan që Konkursi i Këngës në Eurovision të jetë i ndryshëm nga garat e tjera muzikore", tha ai, duke shtuar se synon të shfaqë diversitetin kulturor dhe identitetin e vendeve pjesëmarrëse. /Telegrafi/