Gjiganti i Ligës Premier me ofertë 100 milionë eurosh për Sandro Tonalin
Mesfushori Sandro Tonali mund të bëhet një nga transferimet më të mëdha të verës së ardhshme.
Futbollisti 25-vjeçar i Newcastle United ka tërhequr interesin e disa klubeve të mëdha evropiane, pasi edhe gjatë afatit kalimtar së dimrit ishte objektiv i shumë skuadrave elitare.
Që nga transferimi i tij te Newcastle, Tonali ka dëshmuar pse konsiderohet një nga mesfushorët më të kompletuar në Evropë.
Ai shquhet për organizimin e lojës, intensitetin në rikuperimin e topit dhe lidershipin në mesfushë, cilësi që e bëjnë një lojtar shumë të vlefshëm për çdo ekip të madh.
Në mesin e klubeve të interesuara është edhe Real Madrid.
Gjiganti spanjoll synon të forcojë repartin e mesfushës dhe e sheh Tonalin si një profil ideal falë inteligjencës taktike dhe aftësisë për të kontrolluar ritmin e ndeshjes.
Megjithatë, madrilenët përballen me konkurrencë serioze nga Arsenali.
Sipas mediave britanike, klubi londinez është gati të paraqesë një ofertë që mund të arrijë rreth 100 milionë euro për ta bindur Newcastle të pranojë shitjen e mesfushorit italian.
Me disa klube të mëdha që monitorojnë situatën e tij dhe me mundësinë e një oferte rekord, Tonali pritet të jetë një nga emrat më të përfolur të afatit kalimtar të verës, ndërsa Newcastle mund të përballet me një vendim të vështirë për të ardhmen e një prej lojtarëve të tij më të rëndësishëm. /Telegrafi/