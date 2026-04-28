Gjiganti anglez po mendon për transferimin e Barcolas
Paris Saint-Germain po përgatitet për një periudhë të rëndësishme në Ligën e Kampionëve, ndërsa paralelisht po përballet me interesin në rritje për një nga talentet e saj ofensivë, Bradley Barcola.
Sulmuesi anësor 23-vjeçar ka tërhequr vëmendjen e disa klubeve të mëdha evropiane, përfshirë Manchester City, i cili sipas raportimeve po e monitoron nga afër formën e tij.
Interesi për Barcolën vjen edhe pas lidhjeve të mëparshme me Liverpoolin, duke e bërë atë një nga lojtarët më të kërkuar në treg.
Megjithatë, një transferim i mundshëm nuk pritet të jetë i lehtë. Barcola ka kontratë afatgjatë me PSG-në deri në vitin 2028, dhe klubi francez nuk ka ndërmend ta lejojë largimin e tij pa një ofertë shumë të lartë.
Paris Saint-Germain, nën drejtimin e trajnerit Luis Enrique, po synon të ruajë stabilitetin në repartin ofensivë, sidomos në një sezon ku synon sukses në Evropë. Megjithatë, konkurrenca e fortë në sulm dhe interesimi nga Liga Premier mund të ndikojnë në vendimet e ardhshme të lojtarit.
Në këtë fazë, Manchester City mbetet vetëm në fazën e vëzhgimit, por nëse vendos të veprojë, pritet të përgatitet për një ofertë të rëndësishme gjatë merkatos së verës. /Telegrafi/