Gjiganti anglez ofron 100 milionë euro për transferimin e Lautaro Martinez
Chelsea ka vendosur të bëjë një lëvizje të madhe në tregun e transferimeve duke përgatitur një ofertë zyrtare prej 100 milionë eurosh për të siguruar shërbimet e sulmuesit të Inter, Lautaro Martínez.
Kjo strategji vjen si rezultat i nevojës urgjente për të afruar në skuadër një sulmues të klasit botëror për ekipin që drejtohet nga Liam Rosenior.
Klubi londinez synon të bëjë një hap vendimtar në rritjen e cilësisë së skuadrës, duke përfituar nga fakti se sulmuesi argjentinas, pavarësisht kontratës që e lidh me Interin deri në vitin 2029, është në kërkim të sfidave të reja konkurruese.
Chelsea planifikon ta financojë këtë operacion të madh përmes shitjes së disa lojtarëve të rinj, vlera e të cilëve është rritur ndjeshëm në tregun aktual të futbollit anglez.
Në këtë drejtim, largimi i Liam Delap shihet si çelësi për të gjeneruar të ardhurat e nevojshme dhe për t’i investuar ato drejtpërdrejt në afrimin e një “numri nëntë” të nivelit botëror.
Në sistemin taktik 4-2-3-1 të implementuar nga Rosenior, ardhja e sulmuesit nga Amerika e Jugut do t’i jepte skuadrës së Londrës Perëndimore një fleksibilitet të paparë në repartin ofensiv.
Ideja teknike është që transferimi i ri të konkurrojë për një vend titullari me Joao Pedron, i cili këtë sezon ka dëshmuar se është një lojtar kyç për ekipin.
Madje ekziston edhe mundësia që braziliani të zhvendoset më prapa në rolin e mesfushorit ofensiv, duke përfituar nga aftësia e kapitenit të Interit për të mbajtur topin dhe për të krijuar hapësira për shokët e skuadrës.
Me 18 gola dhe 4 asistime në 35 paraqitje këtë sezon, performanca e sulmuesit argjentinas vazhdon të jetë jashtëzakonisht e qëndrueshme dhe shumë e lakmuar në futbollin evropian./Telegrafi/