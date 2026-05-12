Gjiganti anglez nis bisedimet me Alonson për emërimin si trajner
Chelsea po kërkon trajnerin e ri për sezonin e ardhshëm dhe emri i Xabi Alonsos është shfaqur si kandidati kryesor për të marrë drejtimin e skuadrës londineze.
Sipas raportimeve të fundit, klubi ka hapur tashmë bisedimet me ish-trajnerin e Real Madridit, i cili shihet si një nga opsionet më serioze për të zëvendësuar stafin aktual teknik.
Alonso, i cili ka tërhequr vëmendje të madhe pas periudhës së tij të shkurtër por të suksesshme si trajner, thuhet se është i hapur për një rikthim në futbollin anglez.
Burime pranë negociatave bëjnë të ditur se ai është i gatshëm të dëgjojë ofertën e Chelseat dhe në rast marrëveshjeje, mund të marrë menjëherë drejtimin e ekipit.
🚨 Understand Chelsea hope to appoint a successor to replace Liam Rosenior before the World Cup starts.
Xabi Alonso is currently a leading contender and Chelsea have already made contact with the former Real Madrid and Leverkusen boss. Alonso is keen on a Premier League job this… pic.twitter.com/LFfG6mUSZy
— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 11, 2026
Sipas raportimeve të mediave spanjolle, nëse Alonso vendos të pranojë ofertën, Chelsea është i gatshëm t’i besojë atij projektin afatgjatë të klubit.
Në të njëjtën kohë, thuhet se Arne Slot pritet të vazhdojë punën te Liverpooli, duke e ulur mundësinë e një lëvizjeje të Alonsos drejt “Anfield”-it në këtë moment.
Gjatë javëve të fundit, emri i Alonsos është lidhur edhe me Liverpoolin, sidomos në rast të ndryshimeve të mundshme në stolin e tyre. Megjithatë, duket se Chelsea ka lëvizur më shpejt në garën për shërbimet e tij.
Në listën e alternativave të Chelseat përfshihet edhe trajneri i Bournemouth, Andoni Iraola, i cili pritet të largohet në fund të sezonit.
Po ashtu, në orbitën e klubit londinez përmenden edhe emra si Filipe Luis, Oliver Glasner dhe Marco Silva.
Vendimi final për trajnerin e ri të Chelseat pritet të merret në javët në vijim, me Alonson që aktualisht konsiderohet opsioni më i fortë për të marrë drejtimin e “Bluve të Londrës”. /Telegrafi/