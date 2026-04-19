Gjiganti anglez e bënë objektiv transferimin Alabas
David Alaba ka pranuar se nuk është në planet e Real Madrid për sezonin e ardhshëm, ndaj pritet të largohet si agjent i lirë në verë.
Për këtë arsye, mbrojtësi i gjithanshëm është përfshirë në listën e transferimeve të mundshme të Manchester United.
Real Madrid u mposht nga Bayern Munich në çerekfinale të Ligës së Kampionëve. Të vetëdijshëm për vështirësitë në garën për titullin e La Liga, të gjitha shenjat tregojnë për një riorganizim të skuadrës përpara sezonit të ardhshëm.
Në lidhje me këtë çështje, vlen të përmendet situata e një lojtari që tashmë ka pranuar se nuk është pjesë e planeve të klubit. Bëhet fjalë për David Alabën (33 vjeç), një futbollist me përvojë të madhe, i cili ka vuajtur nga disa lëndime gjatë viteve të fundit.
Pasi të finalizohet largimi i tij si transferim i lirë në fund të sezonit, ai do të kërkojë një klub të ri gjatë merkatos së verës.
Sipas raportimeve nga Fussballdaten, qendërmbrojtësi është shfaqur si një objektiv serioz për Manchester United.
Lojtari i gjithanshëm, i cili mund të aktivizohet edhe si mbrojtës i majtë apo në mesfushë, shihet si një mundësi tërheqëse për Ligën Premier.
Pas një periudhe të shoqëruar me dëmtime të shumta te Real Madrid, austriaku mund të nisë një aventurë të re te Manchester United. /Telegrafi/