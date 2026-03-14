Gjersa bota i ka sytë kah Lindja e Mesme, Rusia po vazhdon me bombardime në Ukrainë
Gjersa bota po vazhdon me vëmendje të përcjell zhvillimet në Lindjen e Mesme, Rusia po vazhdon agresionin në Ukrainë.
Rusia kreu disa sulme gjatë natës së kaluar në rajonin e Kievit, duke shkaktuar viktima dhe dëme të konsiderueshme.
Sipas policisë rajonale ukrainase, katër persona humbën jetën, ndërsa 15 të tjerë u plagosën si pasojë e sulmeve.
Raportohet se sulmet shkaktuan dëme të rëndësishme në ndërtesa banimi, depo dhe automjete, duke ndikuar në jetën e përditshme të banorëve dhe duke rritur tensionin në zonë.
Autoritetet lokale po vazhdojnë operacionet e shpëtimit dhe po vlerësojnë dëmet materiale për të siguruar mbështetje për familjet e prekur.
Ngjarja thekson rrezikun e vazhdueshëm për civilët në rajon dhe pasojat serioze që kanë sulmet ajrore mbi infrastrukturën civile. /Telegrafi/