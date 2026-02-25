Gjermania dhe Belgjika paralajmërojnë Hungarinë për 'kalimin e vijës së kuqe' për shkak të vetos ndaj Ukrainës
Gjermania dhe Belgjika e kanë kritikuar ashpër Hungarinë për bllokimin e një pakete të re sanksionesh të BE-së kundër Rusisë dhe një kredie prej 106 miliardë dollarësh (90 miliardë euro) për Ukrainën.
Në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij belg në Berlin të mërkurën, Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul tha se Hungaria po kundërshtonte veten, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Dhjetorin e kaluar, kryeministri hungarez Viktor Orban ra dakord pikërisht me rrjedhën e veprimit që ministri i tij i jashtëm po bllokon tani. Hungaria nuk mund ta shpjegojë këtë mospërputhje", citohet të ketë thënë ai.
"Mbetem i tmerruar nga sjellja e Hungarisë. Ajo tradhton luftën e saj për liri", tha ai, duke iu referuar rolit kyç të Hungarisë në vitin 1989, kur u bë vendi i parë që kaloi Perden e Hekurt.
Kredia për Ukrainën do të ndodhë 'në një mënyrë ose në një tjetër', thotë Von der Leyen mes vetos së Orbanit
Ndërkohë, ministri i Jashtëm belg Maxime Prevot paralajmëroi se "Hungaria duhet të kuptojë" se për vendet e tjera të BE-së "durimi po shteron shumë shpejt".
“Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se zgjedhjet janë një kohë e vështirë; ne e përjetojmë vetë këtë herë pas here”, tha Prevot, duke iu referuar zgjedhjeve të ardhshme parlamentare të Hungarisë në prill.
“Por të marrësh peng fatin dhe nevojat e Ukrainës dhe popullit të saj në një situatë lufte më duket si një vijë e kuqe”, vazhdoi ai. “I bëj thirrje Hungarisë që ta rishqyrtojë këtë qëndrim, në mënyrë që t’i qëndrojë besnik këtij angazhimi, këtij detyrimi”.
Kritika vjen pas një letre që Orban u dërgoi udhëheqësve të BE-së të hënën, në të cilën ai fajësoi Ukrainën për dështimin në rifillimin e transferimeve të naftës përmes tubacionit Druzhba - një tubacion kyç që furnizon Hungarinë me naftë bruto ruse.
Orban vuri në dukje se Budapesti më parë kishte mbështetur vendimet e BE-së në favor të Ukrainës, por e konsideroi bllokimin aktual të paqëndrueshëm, duke argumentuar se Kievi po krijonte një situatë emergjence energjitike. /Telegrafi/