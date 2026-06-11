Gjashtë ndryshimet e mëdha të rregullave në Botëror që çdo tifoz duhet t’i dijë
Kupa e Botës 2026 do të sjellë gjashtë rregulla të reja që mund të ndikojnë ndjeshëm në zhvillimin e turneut që po mbahet në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.
Më herët gjatë këtij viti, Bordi Ndërkombëtar i Shoqatës së Futbollit (IFAB) njoftoi një sërë ndryshimesh me synimin për të rritur ritmin e lojës dhe për të përmirësuar përvojën e tifozëve dhe lojtarëve. IFAB është organi përgjegjës për hartimin dhe miratimin e rregullave të futbollit, ndërsa ish-gjyqtari i njohur Pierluigi Collina, aktualisht shef i gjyqtarëve në FIFA, ka luajtur një rol të rëndësishëm në zbatimin e këtyre ndryshimeve.
Një nga risitë më të mëdha lidhet me zgjerimin e kompetencave të VAR-it, i cili tashmë mund të ndërhyjë për të korrigjuar kartonët e dytë të verdhë të dhënë gabimisht, si dhe goditjet nga këndi të akorduara në mënyrë të pasaktë.
Këto janë gjashtë rregullat e reja:
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1. Zëvendësimet më të shpejta
Lojtarët që zëvendësohen do të kenë vetëm 10 sekonda kohë për të dalë nga fusha. Nëse e tejkalojnë këtë afat, futbollisti që pret të hyjë në lojë do të duhet të presë një minutë shtesë para se të lejohet të futet në fushë.
2. Numërim mbrapsht për rivëniet në lojë
Gjyqtarët do të përdorin një numërim të dukshëm prej pesë sekondash për autet dhe goditjet nga porta. Nëse një skuadër nuk e ekzekuton autin brenda afatit, topi do t’i kalojë kundërshtarit. Në rast se vonohet goditja nga porta, kundërshtari do të fitojë një goditje nga këndi.
3. Lojtarët e trajtuar do të qëndrojnë jashtë fushës
Futbollistët që marrin ndihmë mjekësore në fushë do të duhet të qëndrojnë jashtë lojës për 60 sekonda para se të rikthehen, përveç rasteve të veçanta që parashikohen nga rregullorja.
4. Kompetenca të reja për VAR-in
VAR-i tashmë do të mund të korrigjojë kartonët e dytë të verdhë të dhënë gabimisht dhe vendimet e pasakta për goditjet nga këndi.
5. VAR-i do të kontrollojë edhe faullet para rivënieve në lojë
Teknologjia mund të ndërhyjë nëse konstatohet një faull para se topi të futet në lojë gjatë një goditjeje standarde.
6. Karton i kuq për mbulimin e gojës në përplasje
Çdo lojtar që mbulon gojën gjatë një konfrontimi me kundërshtarin mund të ndëshkohet me karton të kuq, si pjesë e masave për të parandaluar sjelljet e papërshtatshme dhe mungesën e transparencës në komunikim.
/Telegrafi/