Gerasimov po e gënjen vazhdimisht Putinin
Ukraina kritikon “realitetin paralel” të Gerasimovit për Putinin, ndërsa Rusia shpall fitore të rreme pranë Kupyansk dhe Zaporizhzhia.
Ukraina ka mohuar me forcë deklaratat e Shtabit të Përgjithshëm të Rusisë, që pretendonin se forcat ruse kishin marrë kontrollin e qytetit Kupyansk‑Vuzlovyi në rajonin e Kharkiv, duke e cilësuar këtë si një përpjekje për të krijuar një imazh të rremë të “sukseseve” ushtarake.
Zyrtarët ukrainas e quajnë këtë propagandë të qartë dhe një shembull të “realitetit paralel” që Rusia po përpiqet të ndërtojë për Presidentin Putin.
Andriy Kovalenko, drejtues i Qendrës për Kundër‑Dezinformim pranë Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes të Ukrainës, tha se Gjeneral‑Shtabi rus, nën drejtimin e Valery Gerasimovit, po krijon një narrativ të rreme për Putinin, duke shpërndarë lajme për fitore që nuk ekzistojnë në front.
Ai theksoi se këto deklarata nuk kanë asnjë mbështetje në realitetin ushtarak: forcat ukrainase ende kontrollojnë zonën dhe përpjekjet e Rusisë për të marrë territore të reja janë të dështuara.
Kovalenko paralajmëroi gjithashtu se Rusia nuk po përhap vetëm dezinformimin brenda vendit të saj, por edhe në publikun ndërkombëtar.
Qëllimi është të krijohet një imazh i rremë për sukseset ruse, duke mashtruar opinionin publik dhe duke përhapur propagandë edhe në vendet perëndimore, që mund të ndikojë në perceptimin e luftës dhe në mbështetjen ndërkombëtare për Ukrainën.
Artikulli i Kyiv Post gjithashtu thekson se dezinformimi rus nuk është i izoluar vetëm në Kupyansk. Zyrtarët ukrainas paralajmërojnë se Rusia shpesh shpall “fitore të rreme” në zona të tjera të rëndësishme, si Zaporizhzhia, duke synuar të krijojë një narrativ propagandistike që është larg realitetit në terren.
Kjo përpjekje për të kontrolluar informacionin është pjesë e strategjisë ruse për të manipuluar perceptimet dhe për të mbajtur moralin e brendshëm të lartë, pavarësisht humbjeve të vërteta. /Telegrafi/