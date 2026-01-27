Dronët rusë përdorin satelitët e Muskut për të sulmuar Ukrainën
Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës ka thënë se Rusia po pajis dronët e saj me sistemet satelitore Starlink të Elon Musk.
Duke folur dje në një ngjarje ushtarake për dronët, Mykhailo Fedorov tha se "sot, rusët lëshuan dronë duke përdorur Starlink. Ne duhet të përgjigjemi shumë shpejt. Shpejtësia e reagimit tonë, parashikimi i incidenteve të ardhshme dhe reagimi ndaj kërcënimeve të mundshme duhet të sigurojnë që të parandalojmë probleme për njerëzit tanë dhe ushtrinë tonë".
Një këshilltar i qeverisë së Kievit raportoi se dronët sulmues rusë BM-35, të pajisur me Starlink, mund të fluturojnë deri në 500 km dhe tashmë arrijnë qytetin ukrainas Dnipro, shkruan skynews.
Fedorov më parë ndihmoi për të përmirësuar lidhjen për Forcat e Armatosura të Ukrainës në vijën e frontit duke vendosur terminale Starlink kur shërbente si ministër i transformimit digjital.
Miliarderi amerikan deri më tani nuk ka komentuar raportin e Kievit.
Instituti për Studimin e Luftës, në përditësimin e fundit, vëren se ka pasur një numër gjithnjë e më të madh raportesh për përdorimin e Starlink nga Rusia. /Telegrafi/