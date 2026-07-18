Gazetari Bardh Maxhuni flet për formën e Kylian Mbappes në Botëror
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, gazetarët sportivë të Telegrafit, analizuan në detaje gjysmëfinalet e Kupës së Botës 2026, si dhe finalen e madhe mes Spanjës dhe Argjentinës. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorëve zyrtarë Exfis dhe Heineken.
Gazetari Bardh Maxhuni nuk ka qenë aspak i befasuar me formën e Kylian Mbappes në këtë edicion të Botërorit, duke thënë se ai formë të ngjashme kishte pasur edhe me Real Madridin.
“Realisht me Francën ky edhe sidomos në Botëror, prej edicionit të tij të parë kur ka luajtur, ka treguar që është lojtar i Botërorit dhe me shumë mundësi, do ta përfundojë karrierën si lojtari që do të mbahet mend, do t’i thyejë të gjitha rekordet sa i përket nivelit ndërkombëtar, domethënë me kombëtare”.
“E kam pritur që Mbappe do ta ketë një formë të tillë pak a shumë sepse edhe me Realin nuk është që nuk ka shënuar, ka shënuar shumë gola, edhe pse kjo nuk është përkthyer në trofe në fund, por ne tash po e shohim secilën ditë që futbolli po vjen duke u bërë lojë ekipore, nuk është më si në kohën e Ronaldos dhe Messit kur këta të dy kanë mundur ta fitojnë një trofe”.
“Sot nuk është ajo për shkak se po e shohim që edhe ekipet mesatare po dinë të të ndëshkojnë edhe të mposhtin”, ka thënë Maxhuni.
Episodin e plotë mund ta ndiqni në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube./Telegrafi/
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