Galatasaray ka konfirmuar një ndëshkim nga UEFA pas incidenteve me tifozët gjatë ndeshjes së tyre jashtë fushe në Ligën e Kampionëve kundër Juventusit më 25 shkurt 2026.

Bordi Disiplinor i UEFA-s i vendosi klubit turk një gjobë prej 40,000 eurosh dhe urdhëroi që ndeshja e tyre e radhës në udhëtim në Ligën e Kampionëve të luhet pa praninë e tifozëve.

Sanksioni lidhet me sjelljen e tifozëve në stadiumin e Juventusit, megjithëse detaje specifike të incidenteve nuk u përshkruan në deklaratë.


“Për shkak të incidenteve me tifozët që ndodhën gjatë ndeshjes sonë të Ligës së Kampionëve kundër Juventusit të luajtur jashtë fushe më 25 shkurt 2026, Bordi Disiplinor i UEFA-s ka vendosur të vendosë një gjobë prej 40,000 eurosh për klubin tonë dhe një sanksion për të luajtur ndeshjen e ardhshme jashtë fushe pa spektatorë”.

“Do të bëhet një ankesë kundër vendimit të lartpërmendur në Organin e Ankesave të UEFA-s. Ne e paraqesim këtë në informacion të publikut”, thuhet në deklaratën zyrtare të publikuar nga Galatasaray.

Ndeshja e radhës jashtë fushe për kampionët turq është ndeshja e dytë e fazës së 1/8-tës së Ligës së Kampionëve kundër Liverpoolit, që do të thotë se përballja në Anfield mund të shohë që Galatasaray të mos ketë asnjë tifoz për t'i mbështetur në ndeshjen e dytë nëse sanksioni mbetet në fuqi. /Telegrafi/

