Galatasaray konfirmon gjobën e madhe të UEFA-s dhe ndalimin e tifozëve
Galatasaray ka konfirmuar një ndëshkim nga UEFA pas incidenteve me tifozët gjatë ndeshjes së tyre jashtë fushe në Ligën e Kampionëve kundër Juventusit më 25 shkurt 2026.
Bordi Disiplinor i UEFA-s i vendosi klubit turk një gjobë prej 40,000 eurosh dhe urdhëroi që ndeshja e tyre e radhës në udhëtim në Ligën e Kampionëve të luhet pa praninë e tifozëve.
Sanksioni lidhet me sjelljen e tifozëve në stadiumin e Juventusit, megjithëse detaje specifike të incidenteve nuk u përshkruan në deklaratë.
25.02.2026 tarihinde deplasmanda Juventus ile oynadığımız, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından kulübümüze 40.000 euro para cezası ve bir sonraki deplasman müsabakasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına… pic.twitter.com/JLqWK9uBGv
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 3, 2026
“Për shkak të incidenteve me tifozët që ndodhën gjatë ndeshjes sonë të Ligës së Kampionëve kundër Juventusit të luajtur jashtë fushe më 25 shkurt 2026, Bordi Disiplinor i UEFA-s ka vendosur të vendosë një gjobë prej 40,000 eurosh për klubin tonë dhe një sanksion për të luajtur ndeshjen e ardhshme jashtë fushe pa spektatorë”.
“Do të bëhet një ankesë kundër vendimit të lartpërmendur në Organin e Ankesave të UEFA-s. Ne e paraqesim këtë në informacion të publikut”, thuhet në deklaratën zyrtare të publikuar nga Galatasaray.
Ndeshja e radhës jashtë fushe për kampionët turq është ndeshja e dytë e fazës së 1/8-tës së Ligës së Kampionëve kundër Liverpoolit, që do të thotë se përballja në Anfield mund të shohë që Galatasaray të mos ketë asnjë tifoz për t'i mbështetur në ndeshjen e dytë nëse sanksioni mbetet në fuqi. /Telegrafi/