Ftesa e Ismet Munishit që t’i bashkohej në Slloveni – pse nuk ndodhi transferimi
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, mysafir ishte ish-futbollisti i njohur, tashmë trajneri Fadil Ademi. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorëve zyrtarë Golden Eagle dhe Exfis.
Ademi tregon për raportin që kishte pasur me Ismet Munishin, të cilin e kishte pasur bashkëlojtar te Kombëtarja e Kosovës.
Ai zbulon se si Munishi i kishte bërë ftesë që t’i bashkohej në Slloveni, transferim i cili në fund nuk u realizua.
“Është e vërtetë, është e vërtetë, Ismet Munishi ka qenë bashkëlojtar i imi në reprezentacion. Nuk kemi pasur fatin të jemi bashkëlojtar, kemi qenë bashkëlojtar në një periudhë të shkurtë nja dy javë ose tri në Flamurtar, por shumë shkurtë në 93-tën”.
“Kështu që unë me të vërtetë e ndiej veten shumë të kënaqur, të privilegjuar, që i takoj në njëfarë mënyre epokës së Ismet Munishit që e kam pasur edhe si kundërshtar në të shumtën e rasteve, por edhe bashkëlojtar në atë periudhën e shkurtë”.
“Ismeti ka qenë në atë kohë futbollist cilësor edhe karrierën e kishte vazhduar në Slloveni. Edhe ka qenë një ekip, nëse nuk gaboj mos ka qenë Olimpia ose ndoshta në Maribor”.
“Edhe më thërret Ismeti bashkë me menaxherin e njohur dhe njeriun që ka kontribuar shumë për futbollin e Kosovës, Nexhmedin Haxhiu, edhe thonë kanë shprehur interesim që të vish te Olimpia”, rrëfen Ademi.
