Kampionia olimpike, Distria Krasniqi diplomohet në Fakultetin e Shkencave të Sportit në UBT
Një prej emrave më të mëdhenj të sportit kosovar, Distria Krasniqi, ka shënuar një tjetër sukses të rëndësishëm në rrugëtimin e saj profesional, kësaj radhe në aspektin akademik. Kampionia olimpike është diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Sportit dhe të Lëvizjes në UBT, duke dëshmuar se përkushtimi dhe disiplina e saj shtrihen përtej arenës sportive.
Nën mentorimin e Dekanit të Fakultetit të Shkencave të Sportit dhe të Lëvizjes, Agron Thaqi, Distria përfundoi me sukses studimet Bachelor në programin Shkencat e Sportit dhe të Lëvizjes, duke dëshmuar edhe një herë se suksesi në sportin elitar mund të shoqërohet me arritje të larta akademike.
Ky sukses pasqyron filozofinë e UBT-së për ndërtimin e profesionistëve të kompletuar, ku talenti, disiplina dhe edukimi bashkohen në një rrugëtim drejt ekselencës.
Programi Shkencat e Sportit dhe të Lëvizjes në UBT u ofron studentëve njohuri të avancuara në fushën e performancës sportive, aktivitetit fizik, menaxhimit sportiv dhe shkencave të lëvizjes, duke krijuar mundësi të shumta për zhvillim profesional në industrinë moderne të sportit dhe shëndetit.
Përveç medaljeve olimpike, titujve evropianë dhe sukseseve ndërkombëtare që kanë ngritur lart emrin e Kosovës në arenën botërore, Distria tashmë vjen edhe si model i përkushtimit ndaj edukimit universitar.
Nga UBT u vlerësua se historia e saj mbetet frymëzim për studentët, sportistët dhe të rinjtë, duke dëshmuar se përkushtimi ndaj dijes dhe sportit mund të sjellë rezultate të jashtëzakonshme në çdo fushë.