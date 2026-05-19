Visar Zogiani kujton ndeshjen ndaj PSG-së dhe gjestin e Al Khelaifit
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, i ftuar ishte ish-futbollisti i njohur kosovar Visar Zogiani, i cili foli për rrugëtimin e tij në futboll, momentet më të veçanta të karrierës dhe opinionet e tij rreth futbollit vendor dhe atij evropian. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorit zyrtar Exfis.
Zogiani ka folur për karriernë e tij si futbollist, ku ndër tjerash ka përmendur edhe duelin që skuadra e tij kishte ndaj gjigantit botëror Paris Saint-Germain.
Ai ka treguar se si një lëndim ia pamundësoi që të paraqitej në këtë ndeshje dhe kjo i ka mbetur peng.
“Kam pasur ndeshje të mira edhe në Francë, gjë që i kam incizimet e mia atje që i ruaj në arkivë”.
“Edhe po të them, njëra prej më të mirave ndoshta ka qenë kundër Sedan në Kupën e Francës, për shkak se menjëherë pas asaj ndeshje jemi kualifikuar, kam asistuar për gol, kam shënuar penallti”.
“Por që fati i keq tre ditë para ndeshjes kundër Paris Saint-Germainit lëndohem edhe nuk mundem me u paraqit”, ka thënë Zogiani mes tjerash.
