Franca dhe Anglia luajnë sonte për vendin e tretë në Kupën e Botës, Mbappe lufton për Këpucën e Artë
Kupa e Botës 2026 po i afrohet ngadalë fundit të saj të lavdishëm dhe sonte (e shtunë) kemi një ndeshje spektakolare para finales së madhe të së dielës. Në betejën për vendin e tretë dhe medaljen e bronztë, Franca dhe Anglia takohen në Miami nga ora 23:00.
Edhe pse ndeshjet për vendin e tretë shpesh mbajnë epitetin "ngushëllim", një takim midis këtyre dy gjigantëve evropianë garanton një luftë të pamëshirshme nga minuta e parë deri në minutën e fundit.
Të dyja ekipet kombëtare iu afruan një hap më shumë një ëndrre të madhe, por pengesat gjysmëfinale rezultuan të pakapërcyeshme: Franca u ndal nga Spanja fantastike (2-0), dhe në ndeshjen e fundit nën udhëheqjen e Didier Deschamps, Trikolorët duan të vërtetojnë se ishte thjesht një ditë e keqe dhe të marrin në shtëpi një medalje të re botërore.
Anglia nën udhëheqjen e Thomas Tuchel përjetoi një humbje të dhimbshme kundër Argjentinës, duke humbur në një ndeshje jashtëzakonisht të tensionuar pas një përmbysjeje me rezultatin 2-1, dhe anglezët dëshirojnë ta përfundojnë këtë turne me mentalitet fitues dhe të sigurojnë vendin e tretë në Kupën e Botës më masive deri më tani.
𝑼𝒏𝒆 𝒎𝒆́𝒅𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒄𝒉𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆𝒓 🥉
Dernier défi pour nos Bleus face à l’Angleterre avec l’ambition de terminer cette aventure en Coupe du monde de la plus belle des manières 🙌💙
RDV à 23h00 sur M6 & beIN SPORTS 1 📺
🇫🇷🏴 #FRAANG #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1QwK5C4eSL
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 18, 2026
Përveç prestigjit të ekipit dhe një medaljeje, kjo ndeshje ka një rëndësi të madhe individuale për yllin e parë të Francës. Sonte, Kylian Mbappe luan për titullin e golashënuesit më të mirë të turneut dhe Këpucën e Artë.
Për momentin, në krye të tabelës zhvillohet një luftë tepër emocionuese. Lionel Messi dhe Mbappe kanë shënuar nga 8 gola secili, por argjentinasi është përpara sepse ka një asistim më shumë (4-3).
Mbappe ka një mundësi ideale për të shënuar (ose për të regjistruar dy asistime) sonte për të marrë epërsinë dhe për të ushtruar presion shtesë mbi Messin përpara finales. /Telegrafi/