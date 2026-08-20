Fqinjët e Hayden Panettiere u paralajmëruan të lajmëronin policinë nëse shihnin Brian Hickerson
Hayden Panettiere, aktorja e njohur nga “Heroes” dhe “Nashville”, kishte përjetuar prej vitesh probleme me ish-partnerin e saj, Brian Hickerson.
Sipas raportimeve, fqinjët e saj në Los Angeles ishin paralajmëruar që të telefononin menjëherë policinë nëse Hickerson shfaqej në ndërtesën ku jetonte aktorja.
Madje, në vitin 2025, pranë banesës ishte vendosur një poster me foton e tij dhe një paralajmërim që të mos lejohej të hynte në godinë.
Foto: Getty Images
Një prej fqinjëve pretendoi se kishte qenë e frikësuar prej tij dhe se kishte telefonuar policinë disa herë për shkak të shqetësimeve në apartamentin e Panettiere.
Hickerson kishte pasur edhe më parë probleme ligjore. Në vitin 2020, ai u arrestua për dhunë ndaj Panettiere dhe më vonë u dënua me 45 ditë burg.
Hayden
Pas vdekjes së aktores më 16 gusht, autoritetet nisën hetimet për shkakun e saj.
Në banesë u raportua se ishte gjetur ilaç opioid dhe Narcan, i cili përdoret për të kundërvepruar ndaj mbidozës nga opioidet.
Nëna e Hayden, Lesley Vogel, deklaroi se familja ishte përpjekur prej kohësh ta largonte Hickerson nga jeta e vajzës së saj dhe se ai ndodhej me Hayden në momentin e vdekjes. /Telegrafi/