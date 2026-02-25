Fotografia e Stephen Hawking nga Ishujt Virgjër shfaqet në dosjet e Epstein
Stephen Hawking i qeshur u fotografua së bashku me dy gra të veshura me bikini duke pirë kokteje në një foto të publikuar në dosjet Epstein.
Fizikani britanik me famë botërore mund të shihet i shtrirë në një shezlong duke mbajtur një pije të kuqe në atë që duket të jetë një ishull tropikal.
Konteksti i fotos është i paqartë me vendndodhjen ose datën e panjohur, transmeton Telegrafi.
Ajo ka qarkulluar në internet në të kaluarën, por është paraqitur në koleksionin më të fundit të dokumenteve të publikuara nga Donald Trump dhe Departamenti i Drejtësisë.
Hawking, i cili vdiq në vitin 2018 në moshën 76 vjeç, është fotografuar në Little St James, shpesh i referuar si "Ishulli Paedo" i Epstein, në të kaluarën.
Ai ishte në një udhëtim në Ishujt Virgjër të SHBA-së me një grup prej 21 shkencëtarësh që merrnin pjesë në një konferencë në mars 2006, e cila u financua nga Epstein.
Përpara ngjarjes "Energjia e Hapësirës së Zbrazët që Nuk është Zero", Hawking u pa në dy imazhe në ishullin famëkeq.
Në njërën ai u pa në një barbeque me një numër njerëzish të tjerë, ndërsa i dyti tregon Hawkingun duke bërë një turne në shtratin e detit të ishullit nga brenda një nëndetëseje.
Thuhet se Epstein e kishte modifikuar anijen nënujore në mënyrë që Hawking, i cili përdorte një karrocë me rrota për shkak të sëmundjes së neuroneve motorike, të mund të zhytej nën ujë.
Marrëdhënia e Hawking dhe Epstein para dhe pas udhëtimit të dokumentuar në ishull është e paqartë, pasi dyshja nuk është fotografuar së bashku në asnjë moment.
Por Hawking u përmend mbi 250 herë në pjesën e fundit të dosjeve të Epstein të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë.
Përmendja në dosje nuk nënkupton ndonjë shkelje. Në janar, një akuzë bombë u zbulua brenda dokumenteve kundër Hawking. /Telegrafi/