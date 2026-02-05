Formimi i qeverisë dhe Plani i Rritjes me BE-në, në fokus të takimit Bislimi-Frangesh
Zëvendëskryeministri i parë në detyrë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, priti sot në takim përfaqësuesin e posaçëm të Sllovenisë për Ballkanin Perëndimor, Anzhej Frangesh.
Sipas njoftimit, Frangesh në këtë takim ishte i shoqëruar nga ambasadori i Sllovenisë në Kosovë, Borut Blaj.
“Së bashku diskutuan rreth zhvillimeve në vend dhe situatës në rajon,” thuhet në komunikatë.
Zëvendëskryeministri Bislimi theksoi rëndësinë e formimit sa më të shpejtë të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit.
Ai vuri në pah se “mbetet me rëndësi formimi sa më parë i qeverisë së re pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit, dhe votimi në Kuvend mes tjerash edhe i marrëveshjeve ndërkombëtare dhe Planit të Rritjes me Bashkimin Evropian”.
Në përfundim të takimit, Bislimi falënderoi përfaqësuesin e posaçëm slloven për vizitën dhe bisedën, duke i uruar atij “qëndrim të frytshëm në Kosovë”./Telegrafi/