Formacionet zyrtare, Spanjë - Austri: La Funte merr vendimin për Lamine Yamal
Spanja dhe Austria kanë zbuluar formacionet startuese për duelin vendimtar në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës.
Sfida pritet të jetë e fortë, me Spanjën që mbështetet në një bërthamë të Barcelonës dhe Austrinë që vjen me një ekip të balancuar dhe fizikisht të fortë.
Spanja futet në këtë ndeshje me shumë kreativitet në mesfushë, ku Pedri dhe Rodri pritet të kontrollojnë ritmin e lojës, ndërsa Lamine Yamal dhe Dani Olmo do të sjellin rrezik në fazën ofensive.
Nga ana tjetër, Austria synon disiplinë taktike dhe kundërsulme të shpejta përmes Sabitzer dhe Gregoritsch.
Spanja: Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro; Olmo, Pedri, Rodri; Baena, Oyarzabal, Lamine Yamal
Austria: Schlager; Posch, Alaba, Danso, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Sabitzer, Gregoritsch, Schmid; Wanner
/Telegrafi/