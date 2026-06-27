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Kombëtarja e Anglisë do të luajë përballë asaj të Panamasë me fillim nga ora 23:00 në ndeshjen e raundit të tretë të Kampionatit Botëror 2026, e vlefshme për Grupin L.

‘Tre Luanët’ vijnë në këtë sfidë pas barazimit pa gola 0-0 ndaj Ganës dhe do të synojnë fitoren për të siguruar kualifikimin nga vendi i parë në tabelë.

Për këtë ndeshje, përzgjedhësi Thomas Tuchel ka vendosur të bëjë disa ndryshime në formacion, me Jarell Quansah që starton si mbrojtës i djathtë në mungesë të Reece James.

Nga minuta e parë fillon edhe dyshja Marcus Rashford dhe Bukayo Saka, të cilët udhëhiqen nga kapiteni Harry Kane.

Formacionet zyrtare:

Panama: Mosquera; Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez; Rodriguez.

Anglia: Pickford; O’Reilly, Guehi, Konsa, Quansah; Bellingham, Anderson; Rashford, Rogers, Saka; Kane./Telegrafi/

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