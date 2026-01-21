Forcat amerikane sekuestrojnë një cisternë të shtatë nafte të lidhur me Venezuelën
Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se ka sekuestruar cisternën e shtatë të naftës të lidhur me Venezuelën, ndërsa SHBA-të shtrëngojnë kontrollin e tyre mbi prodhimin dhe shitjen e burimeve të konsiderueshme të naftës në vend.
Komanda Jugore e SHBA-së (SOUTHCOM), e cila mbikëqyr operacionet ushtarake në Amerikën Latine, tha të martën se ka sekuestruar anijen motorike Sagitta si pjesë e bllokadës së saj ndaj anijeve të naftës që dalin dhe hyjnë në vend, transmeton Telegrafi.
"Kapja e një cisterne tjetër që vepron në kundërshtim me karantinën e vendosur nga presidenti Trump për anijet e sanksionuara në Karaibe, tregon vendosmërinë tonë për të siguruar që e vetmja naftë që del nga Venezuela do të jetë nafta që koordinohet siç duhet dhe ligjërisht," tha SOUTHCOM në një deklaratë.
Ajo shtoi se sekuestrimi i cisternës së së martës ndodhi "pa incidente", duke ndarë një video që duket se tregon forcat amerikane duke fluturuar drejt anijes dhe duke u ulur në kuvertën e saj.
SHBA-të filluan të sekuestrojnë cisterna të sanksionuara më 10 dhjetor, si pjesë e një fushate për rritjen e presionit ndaj Venezuelës.
Tensionet midis SHBA-së dhe Venezuelës arritën kulmin më 3 janar, kur presidenti i SHBA-së, Donald Trump autorizoi një operacion ushtarak para agimit për të rrëmbyer homologun e tij venezuelas, Nicolas Maduro. /Telegrafi/
