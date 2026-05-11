Fokusi duhet të jetë te sanksionet, jo te bisedimet me Moskën - thotë ministrja e Jashtme e Suedisë
Ministrja e jashtme e Suedisë, Maria Malmer Stenergard, ka thënë se Rusia "nuk është vërtet e interesuar për paqen".
Malmer Stenergard hodhi poshtë thashethemet për ndërmjetës të mundshëm midis Moskës dhe Kievit, përfshirë ish-kancelarin gjerman Gerhard Schröder.
Ministrja tha se fokusi duhet të mbetet në rritjen e presionit mbi Kremlinin në vend të ndjekjes së negociatave, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.
"Herët a vonë do të na duhet të flasim me Moskën", ka thënë Malmer Stenergard. "Por meqenëse Putin nuk është vërtet i interesuar për ndonjë bisedime serioze paqeje, atëherë mendoj se duhet të përqendrohemi në ndryshimin e ‘llogaritjes’ për ta bërë atë të interesuar për këtë".
Kjo, tha ajo, do të kërkonte përqendrim në valën tjetër të sanksioneve dhe mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën.
Duke folur pas paradës ushtarake “të heshtur” të Ditës së Fitores të shtunën në Moskë, Presidenti rus Vladimir Putin kishte sugjeruar se konflikti i Rusisë me Ukrainën mund të jetë duke i ardhur fundi.
Ai dënoi mbështetjen e NATO-s dhe Perëndimit për Kievin.
Por Malmer Stenergard këmbënguli se Rusia nuk është e interesuar për paqen.
“Ata po provojnë manovra të ndryshme, por ne duhet ta mbajmë fokusin aty ku duhet, dhe kjo është rritja e presionit mbi Rusinë dhe rritja e mbështetjes për Ukrainën”.
Ministrja e jashtme suedeze gjithashtu vuri në dukje një ndryshim të atmosferës në Bruksel pas mbërritjes së qeverisë së re të Hungarisë nën kryeministrin Péter Magyar.
“Ka shumë më tepër buzëqeshje në dhomë këto ditë”, tha ajo, duke shtuar se Evropa tani kishte “mundësi më të mira” për të vepruar më shpejt dhe me vendosmëri në çështjet kryesore gjeopolitike, veçanërisht mbështetjen për Ukrainën. /Telegrafi/