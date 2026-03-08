Fluturimi me destinacion Fort Lauderdale devijohet për shkak të alarmit të sigurisë, largohet një pasagjer nga aeroplani
FBI-ja po heton pasi një aeroplan që po fluturonte nga Nashville për në Fort Lauderdale u devijua për në Atlanta të premten në mbrëmje, në mënyrë që policia të mund të largonte një pasagjer për shkak të një "frike sigurie".
Zyrtarët e policisë së Atlantës thanë se ndihmuan autoritetet federale në largimin e pasagjerit nga avioni pas uljes në orën 9:06 të mbrëmjes në Aeroportin Ndërkombëtar Hartsfield-Jackson të Atlantës.
Edhe pse zyrtarët nuk kanë publikuar detaje rreth natyrës së incidentit, policia konfirmoi se hetimi iu dorëzua Byrosë Federale të Hetimeve dhe Departamentit të Sigurisë Kombëtare.
Videot e kapura nga pasagjerët në bordin e fluturimit 2094 të Southwest Airlines tregojnë momente tensioni brenda kabinës, me pasagjerët të urdhëruar të mbanin kokën ulur dhe duart lart, ndërsa katër oficerë policie të pajisur me pajisje të ndryshme tërhoqën një burrë të paidentifikuar nga vendi i tij dhe i vunë prangat.
Në një deklaratë, një zëdhënës i Southwest Airlines tha: Fluturimi 2094 i Southwest Airlines u ul i sigurt në Aeroportin Ndërkombëtar Hartsfield-Jackson të Atlantës të premten në mbrëmje, pasi devijoi për t'iu përgjigjur një çështjeje të mundshme sigurie. Ne e vlerësojmë profesionalizmin e ekuipazhit tonë të fluturimit dhe u kërkojmë ndjesë sinqerisht klientëve tanë për vonesën e konsiderueshme. Asgjë nuk është më e rëndësishme për Southwest sesa siguria e klientëve dhe punonjësve të saj”.
Kompania ajrore vuri në dukje se pas incidentit, të gjithë pasagjerët e tjerë u ri-akomoduan në një avion tjetër, duke vazhduar për në Aeroportin Ndërkombëtar të Fort Lauderdale dhe duke u ulur pak para orës 3:30 të mëngjesit. /Telegrafi/
