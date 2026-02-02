Fluturime direkte Luksemburg - Prishtinë çdo të enjte dhe të dielë me PrishtinaTicket
Fluturimet direkte nga Luksemburgu drejt Prishtinës çdo të enjte dhe të dielë tani janë më të thjeshta dhe më të volitshme me PrishtinaTicket.
Përfitoni nga çmimet konkurruese dhe shërbimi profesional, që garanton një udhëtim të rehatshëm dhe të sigurt.
Çdo fluturim përfshin:
- Check-in falas
- Zgjedhjen e vendit sipas preferencës
- Bagazh deri në 20 kg, për një udhëtim pa stres dhe të këndshëm
Përveç Luksemburgut, PrishtinaTicket ofron mbi 25 destinacione në të gjithë Evropën, duke ju dhënë mundësinë të eksploroni kontinentin me komoditet dhe çmime të favorshme.
Rezervoni sot me PrishtinaTicket dhe nisuni drejt Prishtinës çdo të enjte dhe të dielë me siguri, komoditet dhe lehtësi maksimale.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Të gjitha destinacionet:
• Basel – Prishtinë
• Zürich – Prishtinë
• Geneva – Prishtinë
• Stuttgart – Prishtinë
• München – Prishtinë
• Düsseldorf – Prishtinë
• Hannover – Prishtinë
• Münster Osnabrück – Prishtinë
• Nürnberg – Prishtinë
• Berlin Brandenburg – Prishtinë
• Memmingen – Prishtinë
• Hamburg – Prishtinë
• Dortmund – Prishtinë
• Köln – Prishtinë
• Ljubljana – Prishtinë
• Göteborg – Prishtinë
• Malmö – Prishtinë
• Luxemburg – Prishtinë
• Stockholm – Prishtinë
• Helsinki – Prishtinë
• Vienë – Prishtinë
• Salzburg – Prishtinë
• Milano Bergamo – Prishtinë
• Bruksel – Prishtinë
• Oslo – Prishtinë
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.