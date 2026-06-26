Flick nuk e ka më në planet e tij, ylli i Barcelonës pritet ta vazhdojë karrierën në Angli
Largimet nga Barcelona po ecin ende me ritëm të ngadaltë. Lëvizjet në tregun e transferimeve janë ngadalësuar për shkak të Kupës së Botës, por klubi katalanas shpreson të finalizojë të paktën shitjen e Ansu Fatit para 30 qershorit, pasi të përfundojë transferimi i Inaki Penas te Panathinaikosi.
Barcelona po punon gjithashtu për largimin e Marc Casados, ndërsa po shtohen zhvillimet serioze edhe rreth të ardhmes së Roony Bardghjit. Sulmuesi anësor suedez ka kërkuar të largohet për të pasur më shumë minuta në fushë, ndërsa interesi më i madh për të ka ardhur nga Liga Premier.
Tashmë, lojtari mund të vendosë të presë ofertën e Brightonit, klub që ka shfaqur interes konkret për shërbimet e tij dhe po pret të shesë njërin nga sulmuesit e krahut. Transferimi mund të realizohet edhe në formën e një shitjeje të plotë, me Barcelonën që do të ruante një klauzolë riblerjeje.
Bardghji ka liri të plotë për të vendosur mbi të ardhmen e tij. Drejtuesit e Barcelonës i kanë bërë të qartë se janë shumë të kënaqur me paraqitjet e tij dhe besojnë se ai mund të ketë një rol të rëndësishëm në të ardhmen e klubit.
Megjithatë, ata e kuptojnë se situata e tij nuk është e lehtë, pasi përpara tij në hierarki ndodhet Lamine Yamal, ndaj e konsiderojnë të arsyeshme dëshirën e 20-vjeçarit për të luajtur më rregullisht.
Nga ana tjetër, trajneri Hansi Flick e ka bërë të qartë se, nëse Bardghji vendos të qëndrojë, dyert e ekipit janë të hapura për të, pasi ai vlerëson cilësinë dhe aftësinë e suedezit për të krijuar epërsi në duelet një kundër një.
Stuttgarti, Ajaxi dhe Porto kanë qenë ndër skuadrat më të interesuara, por Bardghji dëshiron të zgjedhë një projekt ku do të ketë rol të rëndësishëm. Për më tepër, ofertat financiare nga klubet e Ligës Premier konsiderohen më tërheqëse.
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Fillimisht, Leeds United ishte një nga opsionet më konkrete, por tani pista që çon te Brightoni duket se i përshtatet më së miri të gjitha palëve.
Klubi anglez, i cili në të kaluarën kishte huazuar Ansu Fatin nga Barcelona, po pret të mësojë të ardhmen e talentit Yankuba Minteh.
21-vjeçari ka zgjuar interesimin e disa klubeve të mëdha angleze, ndërsa Liverpooli mund të paraqesë një ofertë zyrtare në ditët e ardhshme, pasi kontaktet e para tashmë janë vendosur./Telegrafi/