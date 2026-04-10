Flick injoron Arbeloan: Nuk do ta humbas energjinë time duke iu përgjigjur atij
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka theksuar rëndësinë e rotacionit të skuadrës përpara derbit katalanas të së shtunës ndaj Espanyol, i vlefshëm për javën e 31-të të La Ligas.
Barcelona kryeson renditjen e La Liga me 76 pikë, gjashtë më shumë se Real Madridi, ndërsa Espanyol ndodhet në vendin e dhjetë me 38 pikë.
Deklaratat e tij, të raportuara nga Mundo Deportivo në konferencën për shtyp të së premtes, nënvizojnë angazhimin e klubit për menaxhimin e ngarkesës së lojtarëve.
“Sigurisht, duhet të menaxhojmë kohën e lojës si gjithmonë. Kemi shumë cilësi në skuadër dhe kushdo që luan nesër do të japë një performancë fantastike.”
Lidhur me deklaratat e Alvaro Arbeloa dhe Barcelona, Flick u shpreh se nuk dëshrion të humbas energji duke iu kundërpërgjigjur deklaratave të kolegut të tij.
“Asgjë. Nuk do të humbas energji me këtë. Është këndvështrimi i tij dhe unë jam i fokusuar te skuadra ime”.
“Nuk i lejoj këto çështje të më shqetësojnë; kjo është natyra e futbollit. Ka shumë zhurmë rreth nesh, por i kam thënë skuadrës të fokusohet te vetja dhe të mos mendojë për Real Madridin”.
“Jemi në një pozicion të mirë, duhet të fitojmë çdo ndeshje dhe po mendojmë vetëm për veten tonë”, ka thënë gjermani.
Deklaratat e Alvaro Arbeloas i referoheshin statistikave të kampionatit që nga viti 2000, të cilat tregojnë se Barcelona ka marrë më pak kartonë të kuq se Real Madrid në La Liga, megjithëse shifrat janë më të balancuara në garat evropiane./Telegrafi/