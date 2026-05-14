Një transferim prej 1 miliard eurosh do të ndodhë në më pak se pesë vjet?
Futbolli është gati të thyejë një kufi që deri vonë dukej absurd, por duket se është më afër se sa mendojmë. Në vitet e fundit kemi qenë dëshmitarë të një rritjeje gjithnjë e më të theksuar të çmimeve në tregun e transferimeve.
Bumi ekonomik i industrisë së futbollit, veçanërisht në ligat më të pasura, e ka rritur vlerën e lojtarëve vit pas viti.
Klubet po raportojnë të ardhura rekord, duke u kthyer në nivelet para pandemisë, ndërsa disa prej tyre madje po i tejkalojnë shifrat prej 1 miliard eurosh në vit.
Sipas një raporti të Bank of America, një transferim prej 1 miliard eurosh mund të ndodhë shumë më shpejt sesa pritej.
Në raportin me titull “Loja e Bukur: Udhëzuesi i BofA-s për Kupën e Botës 2026”, Bank of America analizon gjendjen aktuale të tregut dhe tendencat që po e shtyjnë atë drejt shifrave gjithnjë e më të mëdha.
Duke u bazuar në rritjen e viteve të fundit, dokumenti sugjeron se, nëse ruhet ritmi aktual i “inflacionit” në futboll, një shifër prej 1 miliard eurosh për një lojtar mund të paguhet para vitit 2031.
Rritje e pabesueshme
Raporti pohon se vlera e transferimeve po rritet deri në 37% në vit. Pikë referimi mbetet transferimi i Neymar nga Barcelona te PSG në vitin 2017 për 222 milionë euro, që vazhdon të jetë transferimi më i shtrenjtë në histori. Megjithatë, sipas Bank of America, ekstravaganca financiare mund të rritet edhe më tej në vitet e ardhshme.
Theksohet se parashikimi për një transferim prej 1 miliard eurosh nuk paraqitet si një “garanci”, por si një llogaritje e bazuar në supozimin se rritja aktuale mund të pesëfishohet brenda pesë viteve të ardhshme. Ideja mbështetet në faktin se lojtari “elitë” është kthyer në një aset gjithnjë e më të rrallë, global dhe “likuid”, me vlerë jo vetëm sportive, por edhe ekonomike.
Sot nuk paguan më vetëm për gola, asistime apo performancë të menjëhershme, por edhe për ndikimin në audiencë, forcimin e markës së klubit, shitjet e fanellave, të drejtat komerciale, ndikimin dixhital dhe aftësinë për të tërhequr sponsorë.
Në këtë logjikë, një futbollist i nivelit të lartë bëhet i ngjashëm me një aset financiar, blihet me një çmim të madh sepse pritet të gjenerojë vlerë, të sjellë të ardhura dhe, në disa raste, të rrisë më tej vlerën e tij në treg. Megjithatë, 1 miliard euro mbetet ende një shifër që është e vështirë të justifikohet në praktikë, qoftë edhe për klubet më të pasura.
Barcelona i ka mbrojtur lojtarët e saj për vite me radhë me klauzola lirimi që praktikisht janë të paarritshme për klubet e tjera. Shumë prej futbollistëve në skuadrën aktuale kanë nënshkruar kontrata të reja me klauzola prej 1 miliard eurosh, me synimin që të shmangen sulmet në afatet kalimtare dhe të sigurohet vazhdimësia e projektit sportiv.
Mes lojtarëve që përmenden me klauzola të tilla janë Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Raphinha dhe Ferran Torres.
Tregu në numra
Edhe pse nuk mund të thuhet se rritja vjetore prej 37% është një trend i konsoliduar dhe i garantuar, të dhënat zyrtare të FIFA-s tregojnë një përshpejtim historik të shpenzimeve në tregun ndërkombëtar.
Në vitin 2025, shpenzimet për transferime ndërkombëtare thyen rekorde, duke arritur në 13.11 miliardë dollarë — më shumë se 50% mbi vitin e kaluar dhe 35.6% mbi rekordin e mëparshëm të vendosur në vitin 2023. Këto shifra e mbështesin tezën e rritjes së fortë, megjithëse nuk garantojnë se një ritëm i tillë do të mbahet deri në vitin 2031.
Analistët e shpjegojnë këtë trend me tre parime kryesore. Së pari, klubet me fuqinë më të madhe financiare po konkurrojnë për një numër shumë të kufizuar futbollistësh të nivelit më të lartë. Së dyti, të ardhurat nga futbolli po diversifikohen gjithnjë e më shumë: televizioni, transmetimi (streaming), mikpritja, sponsorizimet, turnetë, të dhënat dhe një komunitet global tifozësh po krijojnë burime të reja fitimi.
Së treti, turnetë e mëdhenj ndërkombëtarë e rrisin më tej vlerën e yjeve. Kupa e Botës 2026, me 48 ekipe kombëtare dhe 104 ndeshje, do të jetë një platformë e paprecedentë për lojtarët, klubet dhe markat. Bank of America vlerëson se ky turne mund të gjenerojë rreth 41 miliardë dollarë ndikim në Prodhimin e Brendshëm Bruto (PBB) globale. /Telegrafi/