Flick i jep përparësi ëndrrës së Ligës së Kampionëve pavarësisht rëndësisë së La Ligës
Hansi Flick e ka bërë të qartë se, ndërsa qëndrueshmëria në kampionatet vendase mbetet thelbësore, ambicia përfundimtare e Barcelonës është të fitojë Ligën e Kampionëve.
Duke folur për ekuilibrin midis ligës dhe angazhimeve evropiane, Flick theksoi se liga siguron themelin për sukses.
“Sigurisht, liga është themeli. Përmes saj, ju kualifikoheni për Ligën e Kampionëve”, ka thënë fillimisht Flick.
Megjithatë, trajneri i Barcelonës pranoi se ëndrra më e madhe brenda klubit mbetet pushtimi i garës elitare të Evropës.
“Por unë besoj se ëndrra e çdo lojtari, çdo klubi, çdo tifozi dhe çdo trajneri është të fitojë Ligën e Kampionëve dhe të luajë në të. Kjo është arsyeja pse jemi këtu".
Flick theksoi motivimin brenda skuadrës së tij, duke këmbëngulur se paraqitjet e tyre pasqyrojnë një dëshirë të qartë për të pasur sukses në nivelin më të lartë.
“Ky është kompeticioni në të cilin duam të luajmë dhe të fitojmë, dhe për këtë arsye jemi këtu”, përfundoi trajneri i Barcelonës. /Telegrafi/