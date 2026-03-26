FKA Twigs po padit Shia LaBeouf për një marrëveshje "të paligjshme" për moszbulim informacioni
Këngëtarja Tahliah Barnett, e njohur më mirë si FKA twigs, po padit ish-partnerin e saj, aktorin Shia LaBeouf, për një marrëveshje "të paligjshme" për moszbulim informacioni të përfshirë në një zgjidhje që rezultoi nga padia e saj e vitit 2020 kundër aktorit të famshëm.
Në padinë, të siguruar nga Variety, avokatët e këngëtares pretendojnë se pas çështjes së vitit 2020, LaBeouf "nxori një zgjidhje" që përmbante kushte "të paligjshme" sipas Aktit të Ndarjes së Moszbulimit të Informacionit të Kalifornisë, i cili anulon pjesë të marrëveshjeve të moszbulimit në zgjidhjet e sulmeve seksuale si e saja.
Padia gjithashtu pretendon se LaBeouf ngriti një "kërkesë sekrete arbitrazhi" në vitin 2025 në një përpjekje për të mbledhur një shumë të tepërt parash për shkelje të dyshuar të marrëveshjes së vitit 2020.
Kërkesa e LaBeouf për arbitrazh dyshohet se u përqendrua në deklaratat e saj nga një intervistë e tetorit 2025 me The Hollywood Reporter, gjatë së cilës ajo u pyet nëse "ndihej e sigurt" pasi rifilloi marrëdhënien e saj me LaBeouf.
"Jo, nuk do të thoja se ndihem e sigurt. Ndihem vërtet e apasionuar pas përfshirjes në organizata si Sistah Space dhe No More, për të ndihmuar të mbijetuarit në çdo mënyrë që mundem. Mendoj se në këtë pikë ka më pak të bëjë me veten time dhe më shumë me të parin përpara. Thjesht, e dini, me të vazhduar jetën time", tha ajo në atë kohë.
Padia shton se edhe nëse dispozitat e Kontratës së NDA-së në fjalë ishin të ligjshme, deklaratat e Twigs për median ishin komplimentuese, të përgjithshme dhe të padëmshme dhe për këtë arsye të mbrojtura.
“Fushata e frikësimit dhe abuzimit të sistemit ligjor nga LaBeouf shpif jo vetëm Barnett, por çdo të mbijetuar të sulmit seksual në këtë shtet. Siç e ka bërë të qartë Legjislatura e Kalifornisë, të mbijetuarat duhet të kenë të drejtën të tregojnë historitë e tyre pa frikë apo detyrim, dhe ligji i Kalifornisë nuk lejon dhe nuk duhet t’i lejojë abuzuesit dhe autorët e krimit t’i heshtin ata përmes marrëveshjeve të fshehta që përmbajnë urdhra të paarsyeshëm dhe të paligjshëm për mbylljen e gojës”, thuhet në padi.
Avokatët e Barnett pretendojnë se ajo u “detyrua” të paraqesë këtë mocion për të luftuar “pozicionin ligjor të gabuar dhe të çoroditur” të LeBeouf dhe se ai disi nuk mbulohet nga Akti STAND sepse Barnett dyshohet se e paditi atë në vitin 2020 vetëm për dhunë seksuale, jo për sulm seksual, dhe Akti STAND nuk e mbulon atë si abuzues seksual edhe pse, si me logjikë të shëndoshë ashtu edhe me ligj, Akti STAND i mbulon të dyja.
Në dhjetor 2020, Barnett paditi LaBeouf në Gjykatën e Lartë të Kalifornisë për lëndime të pësuara gjatë muajve të abuzimit fizik, seksual dhe psikologjik gjatë marrëdhënies së tyre. /Telegrafi/