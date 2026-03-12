Fitimet e BMW-së bien në nivelin më të ulët që nga pandemia e COVID-19
BMW ka njoftuar rënie të fitimeve gjatë vitit 2025, duke arritur nivelin më të ulët që nga pandemia e COVID-19.
Fitimi operativ i kompanisë ra me 11.5%, duke zbritur në 10.2 miliardë euro, ndërsa fitimi neto u ul në rreth 7.5 miliardë euro.
Sipas kompanisë, rënia lidhet kryesisht me tarifat tregtare dhe uljen e shitjeve në Kinë, që është tregu më i madh i BMW-së.
Megjithatë, prodhuesi gjerman arriti të dorëzojë rreth 2.46 milionë automjete në mbarë botën, një rritje e lehtë krahasuar me vitin paraprak.
Shitjet u rritën veçanërisht në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë, Oliver Zipse, theksoi se strategjia afatgjatë e BMW-së mbetet e pandryshuar pavarësisht sfidave aktuale. /Telegrafi/
