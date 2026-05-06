Firmat turke synojnë rreth 8 miliardë dollarë në kontrata eksporti, gjatë ekspozitës së mbrojtjes dhe hapësirës ajrore në Stamboll
Turqia pret që rreth 8 miliardë dollarë në kontrata eksporti të nënshkruhen gjatë ekspozitës së mbrojtjes dhe hapësirës ajrore SAHA 2026 të kësaj jave në Stamboll.
Haluk Gorgun, kreu i Sekretariatit të Industrive të Mbrojtjes, ka thënë të martën se marrëveshjet ka të ngjarë të finalizohen gjatë eventit pesëditor, i cili mbledh së bashku qindra kompani dhe delegacione ndërkombëtare, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ekspozita, e organizuar në Qendrën e Ekspozitave të Stambollit dhe e organizuar nga SAHA Istanbul, është rritur në një nga tubimet më të mëdha të industrisë në Evropë, duke tërhequr pjesëmarrës nga më shumë se 120 vende.
Gorgun theksoi se ngjarja pasqyron rritjen e shpejtë të ekosistemit të mbrojtjes së Turqisë, me kompani të mëdha që ekspozojnë së bashku me rrjete nënkontraktorësh dhe ndërmarrjesh të vogla dhe të mesme.
Siç shkruajnë mediat turke, panairi është zgjeruar në mënyrë dramatike që nga lansimi i tij në vitin 2018, duke u rritur nga 180 kompani në një ngjarje të gjerë që mbulon më shumë se 120,000 metra katrorë dhe duke mirëpritur gati 200 delegacione ndërkombëtare.
Industria e mbrojtjes e Turqisë ka parë gjithashtu përparime të mëdha, duke arritur një shkallë lokalizimi prej mbi 80 përqind dhe duke prodhuar sisteme në fusha tokësore, ajrore, detare dhe hapësinore.
Gorgun tha se vendi tani eksporton më shumë se 230 produkte mbrojtëse në 185 vende, me kërkesën që vazhdon të rritet.
Dhe pasi arriti një rekord prej 10.5 miliardë dollarësh në eksporte të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore vitin e kaluar, Turqia tashmë ka siguruar gati 7 miliardë dollarë në kontrata vetëm në katër muajt e parë të këtij viti.
"Me këtë panair, kjo shifër do të rritet më tej", ka parashikuar Gorgun. /Telegrafi/