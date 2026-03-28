Finalja e Ligës së Kampionëve nuk do të jetë më kurrë e njëjtë, ajo e këtij viti në Budapest do të luhet gjatë ditës
UEFA ka vendosur që finalja e Ligës së Kampionëve për edicionin 2025/26 nuk do të zhvillohet më natën, sikurse ka qenë që nga themelimi i garës.
Duke filluar nga finalja e këtij viti në Budapest më 30 maj, finalja e Ligës së Kampionëve nuk do të luhet më në orën tradicionale 21:00, por ndeshja do të fillojë në orën 18:00 sipas kohës qendrore evropiane.
UEFA vendosi për këtë hap revolucionar dhe futjen e një orari ditor për finalen e Ligës së Kampionëve, në mënyrë që tifozët dhe familjet e tyre të mund të ndiqnin ndeshjen më të rëndësishme të sezonit për klubet.
Për tifozët që shkojnë në ndeshje, një orar fillimi më i hershëm do të thotë gjithashtu qasje më e lehtë në transportin publik pas ndeshjes dhe një kthim më të sigurt dhe më të rehatshëm në shtëpi.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The UEFA Champions League final 2026 will be played on May 30 at 18:00 CET. pic.twitter.com/UkYuxKwNmY
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 27, 2026
Përveç kësaj, qytetet pritëse do të përfitojnë gjithashtu sepse tifozët do të kenë më shumë kohë për të festuar dhe për t'u shoqëruar pas ndeshjes.
“Me këtë ndryshim, ne e vendosim përvojën e tifozëve në qendër të vëmendjes. Finalja e Ligës së Kampionëve është kulmi i sezonit të futbollit dhe ora e re e fillimit do ta bëjë atë edhe më të arritshme, gjithëpërfshirëse dhe mbresëlënëse për të gjithë pjesëmarrësit”.
“Ora e re e finales të së shtunës do të thotë që ndeshja do të përfundojë më herët, edhe nëse shkon në kohë shtesë ose penallti, gjë që u jep tifozëve mundësinë të shijojnë pjesën tjetër të mbrëmjes me miqtë dhe familjen", ka thënë presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin. /Telegrafi/