Fillojnë bisedimet e paqes në Gjenevë
Bisedimet trepalëshe të paqes që përfshijnë SHBA-në, Ukrainën dhe Rusinë kanë filluar në Gjenevë, sipas kreut të delegacionit ukrainas.
Agjencia e lajmeve RIA e Rusisë po raporton gjithashtu fillimin e bisedimeve, transmeton Telegrafi.
Negociatori kryesor i Kievit, Rustem Umerov, postoi një fotografi të sallës së takimit për X, duke thënë se ekipi ukrainas kishte një "mandat të qartë" dhe "çështjet e sigurisë dhe humanitare" ishin në agjendë.
"Ne po punojmë në mënyrë konstruktive, të përqendruar dhe pa pritje të tepërta. Detyra jonë është të përparojmë maksimalisht ato zgjidhje që mund të sjellin paqe të qëndrueshme", tha ai.
Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës ka pasur tentime të shumta për arritjen e paqes të ndërmjetësuara fillimisht nga Turqia.
Ndërkaq tani me iniciativën e presidentit amerikan Donald Trump, palët po takohen në Gjenevë, me shpresën që të arrihet një dakordim për t’i dhënë fund luftës. /Telegrafi/
Today, we are starting another round of negotiations in a trilateral format — Ukraine, the United States, and Russia.
