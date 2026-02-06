Filloi me një pagë prej 300 eurosh dhe këtë fundjavë do të barazojë rekordin më të madh në Ligën Premier
Njëzet e katër vjet pas debutimit të tij, 40-vjeçari James Milner do të barazojë rekordin për më shumë paraqitje në Ligës Premier kur të luajë për Brighton kundër Crystal Palace të dielën.
Një karrierë e shkëlqyer që përfshin më shumë se dy dekada ka përfshirë gjashtë klube të nivelit të lartë, 652 paraqitje në Ligën Premier, 61 ndeshje me Anglinë, tre tituj kampioni, dy Kupa FA dhe një triumf në Ligën e Kampionëve.
Milner do të barazohet me Gareth Barryn, i cili bëri 653 paraqitje, në krye të listës së paraqitjeve të të gjitha kohërave në Ligën Premier, 8,491 ditë pasi debutoi për klubin e tij të lindjes, Leeds United, menjëherë pas përfundimit të shkollës në vitin 2002.
Death, taxes, and James Milner in the Premier League 👏 pic.twitter.com/twDgugBRiQ
— Men in Blazers (@MenInBlazers) January 31, 2026
Ai e filloi karrierën e tij në moshën 16-vjeçare, duke luajtur për Leeds me një pagë prej 320 eurosh në muaj. Ai shpejt u bë golashënuesi më i ri në historinë e Ligës Premier.
Në moshën 16 vjeç e 356 ditë, ai shënoi kundër Sunderlandit jashtë fushe. Ai u huazua te Swindon Town dhe më pas u shit te Neëcastle për gjashtë milionë euro. Atje, ai u drejtua nga i madhi Alan Shearer.
"Milner ka një mentalitet të shkëlqyer, ai dëshiron të përmirësohet. Ai është i durueshëm, por ndonjëherë mund të zemërohet. E kam parë të frustruar disa herë gjatë karrierës së tij", ka thënë Shearer për ish-shokun e tij të skuadrës.
Përmes Aston Villas, ai arriti te Manchester City, të cilit i kushtoi pesë vjet të karrierës së tij. Ai njihet për shkathtësinë e tij, aftësinë për të luajtur në pozicione të ndryshme.
Milner dhe Barry te Man City
Në City, ai dinte të luante në të gjitha pozicionet në mesfushë, madje edhe në sulm. Megjithatë, në Liverpool, ai kishte një rol më të izoluar.
Gjatë pandemisë së coronavirusit, Milner u etiketua si "i mërzitshëm", gjë që ai e përqafoi, duke postuar video të vetes duke kositur bar me gërshërë ose duke hekurosur rrobat.
Pasi iu bashkua Liverpoolit në vitin 2015, ai pranoi se pati disa grindje me Jurgen Klopp. "Patëm një debat një herë, Klopp përplasi grushtet në tavolinë dhe më bërtiti të heshtja", tha Milner.
Ai u bë kampion i Anglisë dhe Evropës me Liverpoolin dhe ka shumë të ngjarë ta përfundojë karrierën e tij te Brighton, ku ndodhet që nga viti 2023. Milner nuk ka qenë një faktor për klubin këtë sezon dhe ka luajtur shumë pak kohët e fundit. Sipas komenteve në rrjetet sociale, tifozët besojnë se Milner po inkuadrohet në lojë vetëm për të thyer rekordin e Barryt. /Telegrafi/