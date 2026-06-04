FIFA ndalon shishet e ujit në Kupën e Botës, tifozët dhe ekspertët të indinjuar me vendimin
Vetëm një javë para fillimit të Kupës së Botës, FIFA ka marrë një vendim befasues për t'u ndaluar tifozëve të sjellin shishe uji të ripërdorshme në stadiume. Arsyeja e dhënë është protokollet e sigurisë, por ky veprim ka ngjallur kritika dhe shqetësime për shëndetin e spektatorëve duke pasur parasysh temperaturat e larta të parashikuara.
Vendimi është një përmbysje e plotë, siç deklaroi më parë kodi zyrtar i sjelljes për mbajtësit e biletave: "Për të shmangur dyshimet, shishet plastike bosh, transparente dhe të ripërdorshme, deri në një kapacitet prej (1 litër), mund të futen në stadium".
Megjithatë, një përditësim i rregullave më 2 qershor, i raportuar për herë të parë nga The Athletic, e hoqi këtë opsion. FIFA tha në një deklaratë se vendimi u mor për të zvogëluar rrezikun e lëndimeve të shkaktuara nga objektet e hedhura.
“FIFA është e përkushtuar për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e të gjithë lojtarëve, gjyqtarëve, tifozëve, vullnetarëve dhe stafit. FIFA ka marrë vendimin për të ndaluar shishet për të parandaluar rreziqet dhe lëndimet e lojtarëve dhe spektatorëve. Shishet nga jashtë janë tashmë të ndaluara në disa nga këto vende për arsye sigurie, dhe FIFA po e zbaton këtë konsideratë në të gjitha stadiumet e turneut", thuhet në deklaratë.
FIFA bans fans from bringing refillable water bottles into World Cup venues in a last-minute policy change that will force thirsty supporters to pay for bottled water, report sayshttps://t.co/voR4yUc8Ap pic.twitter.com/nLspDFHgMQ
— AFP News Agency (@AFP) June 4, 2026
Një goditje për xhepin dhe shëndetin e tifozëve
Ky veprim ka ngritur shqetësime midis tifozëve në lidhje me përballimin e vapës, me temperaturat që pritet të arrijnë midis 26 dhe 28 gradë celsius në disa vende. FIFA ka premtuar masa për të lehtësuar vapën, të tilla si stacione për pirjen e ujit, tifozë dhe tenda ftohëse, dhe se uji do të shitet me çmime të rregullta në stadiume.
Megjithatë, The Athletic kujtoi se në Kupën e Botës për Klube të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara, uji në shishe kushtonte midis katër dhe gjashtë dollarëve amerikanë. Ndryshimi i politikës vjen mes ankesave se tifozët po goditen nga çmimet "shantazhuese" të biletave dhe transportit.
According to emails seen by The Athletic, FIFA have informed World Cup ticket holders that they have updated the code of conduct and the correspondence told fans that “reusable water bottles are no longer permitted at the FIFA World Cup 2026™ stadiums".https://t.co/syXQgOp5u7 pic.twitter.com/0QVrWN4fnM
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 3, 2026
Ekspertët paralajmërojnë: Vendimi rrit rreziqet shëndetësore
Ekspertët mbi goditjen nga nxehtësia e kanë kritikuar ashpër ndryshimin e rregullave të FIFA-s, dhe shkencëtarët paralajmëruan në maj se masat e mbrojtjes nga nxehtësia për turneun ishin "të pamjaftueshme", shkruan The Guardian.
Akademikët nga World Weather Attribution (WWA) kanë shprehur shqetësim në lidhje me ndikimin e nxehtësisë ekstreme në mirëqenien e lojtarëve dhe tifozëve, me tifozët që konsiderohen veçanërisht të prekshëm.
WWA parashikon që nëntë nga 104 ndeshjet do të luhen mbi 26 gradë, temperaturën e bulbit të lagësht (ËBGT), një indeks që mat stresin e nxehtësisë në trup. Pesë ndeshje pritet të kalojnë 28 gradë, pragun mbi të cilin sindikata e lojtarëve FIFPRO rekomandon shtyrjen.
FIFA ban fans from taking WATER bottles into World Cup stadiums despite sweltering heathttps://t.co/ZJUMHdBSLl pic.twitter.com/MQ4JN731K7
— Mirror Football (@MirrorFootball) June 4, 2026
Ollie Jay, profesor i nxehtësisë dhe shëndetit në Universitetin e Sidneit, thotë se është më i shqetësuar për spektatorët sesa për lojtarët.
Dr. Theodore Keeping i Imperial College London theksoi rëndësinë e aksesit në ujë. "Ofrimi i aksesit të drejtë dhe të barabartë në hidratim është një linjë e parë themelore e mbrojtjes kundër rreziqeve ekstreme të nxehtësisë që ndryshimet klimatike sjellin në këtë Kupë Bote", tha ai.
Andrew Simms i Institutit të Motit të Ri ishte edhe më i ashpër: "A është FIFA një parashikues i klimës për lojën që supozohet të mbrojë? Tani, ta bësh më të vështirë për tifozët të qëndrojnë të sigurt në një garë të cenueshme ndaj ngrohjes globale duket si një heqje dorë e pamatur e detyrës së kujdesit të FIFA-s".
Kupa e Botës me 48 ekipe, e organizuar nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika, do të zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik. /Telegrafi/