FIFA hesht për këngën “për Malvinat” të Argjentinës, polemika rritet para duelit me Anglinë
FIFA ka vendosur të mos komentojë për provokimet e përsëritura nga futbollistët argjentinas në lidhje me Ishujt Falkland, vetëm pak ditë para përballjes mes Argjentinës dhe Anglisë në gjysmëfinalen e Kupës së Botës.
Sipas Daily Mail Sport, organi qeverisës i futbollit botëror nuk ka dhënë asnjë reagim në lidhje me videot e publikuara nga Shoqata Argjentinase e Futbollit dhe lojtarët e Kombëtares së Argjentinës, ku dëgjohet kënga “Muchachos”, me vargun “për Malvinat” – emërtimi që Argjentina përdor për Ishujt Falkland.
Pas fitores ndaj Zvicrës në çerekfinale, mbrojtësi veteran Nicolas Otamendi publikoi një video në Instagram ku ai dhe bashkëlojtarët e tij shfaqen duke kënduar të njëjtën këngë në dhomën e zhveshjes. FIFA gjithashtu nuk pranoi të komentojë për këtë çështje.
Após não serem punidos pela FIFA, jogadores argentinos voltaram a entoar no vestiário, depois da vitória sobre a Suíça, o canto 'La Cuarta Estrella', que cita a guerra Malvinas contra os Ingleses.
A entidade máxima do futebol (FIFA) proíbe manifestações e cânticos de caráter… pic.twitter.com/XtgqbmxF4m
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 12, 2026
Kjo situatë vjen në një moment të ndjeshëm, pasi Argjentina do të përballet me Anglinë në gjysmëfinale të Kupës së Botës të mërkurën në orën 21:00.
Konflikti për Ishujt Falkland, të njohur nga Argjentina si Malvina, është një nga çështjet më të ndjeshme mes dy vendeve. Lufta u zhvillua në vitin 1982 mes Argjentinës dhe Mbretërisë së Bashkuar, pasi forcat argjentinase pushtuan ishujt, ndërsa Britania dërgoi një ekspeditë ushtarake për të rikthyer kontrollin.
Pas 74 ditësh përleshjesh në det, ajër dhe tokë, Argjentina u dorëzua më 14 qershor 1982. Konflikti shkaktoi mbi 900 viktima dhe ishujt vazhdojnë të mbeten nën administrimin britanik, ndërsa Argjentina ende pretendon sovranitetin mbi ta. /Telegrafi/