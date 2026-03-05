Fico i Sllovakisë pretendon se ka imazhe sekrete satelitore të tubacionit Druzhba, thotë se nuk është dëmtuar
Kryeministri sllovak Robert Fico më 4 mars pretendoi se ka imazhe satelitore që vërtetojnë se tubacioni i naftës Druzhba, i cili më parë tranzitonte naftën ruse, nuk është dëmtuar.
"Me përjashtim të një rezervuari të vogël, rruga kryesore e tubacionit të naftës Druzhba nuk është dëmtuar. Pra, presidenti (Volodymyr) Zelensky po gënjen në mënyrë të dukshme", pretendoi Fico, sipas medias sllovake Aktuality.
"Ai mendoi se kështu do të shantazhonte Sllovakinë dhe Hungarinë, megjithëse nuk e di se çfarë dëshiron të arrijë nga ne", shtoi Fico, transmeton Telegrafi.
Udhëheqësi sllovak nuk mundi t'ua jepte imazhet mediave, duke pretenduar se fotot janë të klasifikuara dhe nuk mund të ndaheshin.
Tubacioni kalon nëpër Ukrainë, duke tranzituar më parë naftë ruse në Hungari dhe Sllovaki, edhe pse lufta në shkallë të plotë e Rusisë kundër Ukrainës vazhdoi për gati katër vjet para se tubacioni të dilte jashtë funksionit.
Rruga e naftës u mbyll në janar pasi Kievi tha se ishte dëmtuar në një sulm rus në Ukrainën perëndimore.
Më 27 shkurt, Fico pretendoi se inteligjenca sllovake "konfirmon se tubacioni nuk është dëmtuar dhe asgjë nuk e pengon tranzitin e naftës".
Sllovakia dhe Hungaria nuk kanë ofruar prova për të mbështetur pretendimet e tyre se Ukraina e ka ndaluar qëllimisht tranzitin e naftës ruse.
Në përgjigje të akuzave, këshilltari i Zelenskyt, Dmytro Lytvyn, tha se Ukraina e ka ftuar Ficon të diskutojë këto "çështje serioze" personalisht në vend që të komunikojë përmes mediave sociale.
Sllovakia ka thënë se do të ndërpresë furnizimet emergjente me energji elektrike për Ukrainën në përgjigje të ndalimit të furnizimeve të naftës, duke shkaktuar kritika nga Kievi.
"Ukraina blen energjinë elektrike dhe nuk e merr atë falas. Pra, qeveria e Fico-s thjesht do t'i privojë kompanitë sllovake nga të ardhurat, ndërsa Ukraina do ta marrë këtë energji elektrike nga burime të tjera", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, Heorhiy Tykhyi, për Kyiv Independent.
Hungaria dhe Sllovakia kanë ndaluar gjithashtu eksportet e naftës në Ukrainë.
Autoritetet në Sllovaki dhe Hungari shihen gjerësisht si qeveritë më miqësore me Kremlinin në BE.
Ndërsa BE synon të largohet nga nafta ruse, zyrtarët sllovakë dhe hungarezë e kanë kundërshtuar masën.
Ndërkohë, Ministri i Jashtëm hungarez Peter Szijjarto u takua me Presidentin rus Vladimir Putin në Moskë më 4 mars.
Szijjarto siguroi lirimin e dy të burgosurve të luftës ukrainas, të cilët supozohet se kanë edhe shtetësi hungareze. /Telegrafi/