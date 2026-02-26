Federata e Futbollit e Kosovës ka uruar presidentin e FIFA, Gianni Infantino, me rastin e 10-vjetorit të tij në krye të qeverisjes së futbollit botëror.

Presidenti i FFK-së, Agim Ademi, vlerësoi kontributin e Infantinos gjatë kësaj dekade, duke theksuar rolin e rëndësishëm që FIFA ka pasur në zhvillimin e futbollit kosovar, sidomos në aspektin e infrastrukturës dhe programeve zhvillimore.

Sipas FFK-së, mbështetja e vazhdueshme nga FIFA ka qenë kyçe në fuqizimin e strukturave të federatës dhe në avancimin e projekteve strategjike që kanë ndikuar drejtpërdrejt në ngritjen e nivelit të futbollit në vend.


Urimi i plotë nga FFK dhe Ademi:

Federata e Futbollit e Kosovës uron presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino për 10-vjetorin në krye të qeverisjes së futbollit botëror.

Kjo dekadë nën lidershipin e presidentit Infantino ka shënuar transformim të thellë në zhvillimin e lojës më të dashur në botë.

Gjatë kësaj periudhe, FIFA ka mbështetur fuqishëm futbollin e Kosovës në avancimin e projekteve infrastrukturore, programeve zhvillimore dhe fuqizimin e strukturave të FFK-së. /Telegrafi/

