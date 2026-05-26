Ferrari më në fund mund të rikthejë transmisionin manual
Nëse u zhgënjyet nga Luce, ka disa lajme të mira: Ferrari më në fund mund të rikthejë transmisionin manual.
Një raport i ri sugjeron se prodhuesi italian i veturave mund të zbulojë një version me tre pedale të 12Cilindri këtë verë - duke shënuar potencialisht veturën e parë të prodhimit të Ferrarit me transmision manual në gati dy dekada.
Sipas The Supercar Blog , Ferrari 12Cilindri me manual mund të dalë në shitje që në korrik të këtij viti.
Nëse është e vërtetë, do të ishte modeli i parë kryesor V12 GT i Ferrarit me manual që nga viti 2007.
Por ka një problem; modeli 12Cilindri manual ndoshta nuk do të shitet si një model normal prodhimi.
Ferrari ka të ngjarë ta kufizojë veturën në vetëm disa qindra kopje të rezervuara për klientë të përzgjedhur. /Telegrafi/