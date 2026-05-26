Gamma 2026 po vjen, Lancia nis testimet e modelit të saj më ambicioz
Të gjithë sytë janë te Ferrari Luce, ndërsa Lancia po zbulon format e para të njërit prej modeleve të saj më të rëndësishme të reja në vite: Gamma 2026.
I projektuar në Itali, modeli do të ndërtohet në fabrikën Melfi në rajonin e Basilicatës, një nga vendet më të përparuara industriale të Stellantis.
Ndërkohë, automjetet e para para-prodhim kanë filluar tashmë testimet në rrugë, një shenjë se projekti ka hyrë në fazën e tij përfundimtare përpara një debutimi komercial që pritet pas verës.
Sipas Lancia-s , Gamma e re riinterpreton tiparet kryesore historike të markës në një mënyrë moderne, me një fokus të veçantë në elegancë, rehati dhe inovacion teknologjik.
Gamma do të ofrohet me një gamë të gjerë sistemesh fuqie, duke përfshirë versionet hibride dhe ato plotësisht elektrike.
Detaje të mëtejshme teknike dhe komerciale mbi këtë Lancia priten në muajt në vijim, në përputhje me Panairin e Automobilave në Paris. /Telegrafi/