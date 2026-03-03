Ferran Torres bëri një gjest të madh për Araujon
Ronald Araujo ka kaluar një sezon të vështirë pas gabimit të tij në fillim të sezonit kundër Chelseat, një gabim që shkaktoi kritika të ashpra dhe e detyroi të bënte një pushim për t'u përqendruar në shëndetin e tij mendor.
Mbrojtësi i Barcelonës ka zbuluar se gjatë kësaj periudhe largimi për dy muaj, ai mori mbështetje të fortë nga klubi, shokët e ekipit dhe madje edhe nga Vinicius Junior.
Sipas raportimeve të Diario SPORT, Ferran Torres bëri një gjest veçanërisht prekës: në të njëjtën ditë kur Araujo informoi klubin për vendimin e tij për t'u tërhequr, Torres vizitoi shtëpinë e tij për t’i ofruar mbështetje personale atij dhe familjes së tij, duke nënvizuar unitetin brenda dhomës së zhveshjes.
Më pas, Araujo udhëtoi për në Izrael për udhëzime nga specialistë si pjesë e procesit të tij të rikuperimit.
Tani i rikthyer në skuadër, ai përballet me një konkurrencë të re për vendet në formacion, duke qenë aktualisht pas Pau Cubarsí, Eric Garcia dhe Gerard Martín, ndërsa sezoni hyn në fazën e tij vendimtare. /Telegrafi/