Ferdinand parashikon se rregulli kontrovers i Kupës së Botës së shpejti mund të arrijë në Ligën Premier
Kupa e Botës 2026 ka sjellë disa rregulla të reja, dhe ndërsa shumë prej tyre e kanë përmirësuar lojën, një ndryshim i diskutueshëm mund të shihet së shpejti edhe në futbollin e klubeve.
Ish-mbrojtësi i Manchester United, Rio Ferdinand, beson se pushimet për hidratim përfundimisht mund të futen në liga si Liga Premier.
Shumë nga rregullat e reja të FIFA-s janë pritur mirë. Portierët dhe lojtarët që ekzekutojnë rivënie anësore tani kanë më pak kohë, duke ndihmuar që ndeshjet të ecin më shpejt. Gjyqtarët gjithashtu kanë lejuar kontakt fizik më normal, që do të thotë se po jepen më pak goditje të lira të buta.
Ndryshimi më i debatuar ka qenë pauza e hidratimit. Shumë tifozë mendojnë se ato e ngadalësojnë lojën, por Ferdinand beson se ai rregull ende mund të futen në ligat vendase sepse mund të sjellin më shumë para.
Duke folur për mediumin The Athletic, Ferdinand tha se autoritetet e futbollit mund të vendosin që të ardhurat shtesë ia vlejnë pushimeve të shkurtra.
“Nëse të gjithë këta lojtarë, këto vende dhe këto federata duan para, duhet të bësh disa gjëra pak më ndryshe. Duhet të ketë pak dhënie dhe marrje diku. Ato nuk po ndikojnë aq shumë në lojë”, ka thënë fillimisht Ferdinand.
“Kjo është diçka që e shoh të ndodhë më tej. Mund të shkojë në Ligën Premier ose La Liga, etj., sepse është më shumë para. Ata do ta shqyrtojnë: 'Le ta shqyrtojmë dhe të zbulojmë se sa më shumë para kanë ardhur në Kupën e Botës, për FIFA-n, vetëm gjatë këtyre pushimeve'”.
“Pra, po them, po sikur të jenë njëqind milionë më shumë? Liga Premier po e bën këtë në atë situatë dhe unë nuk i fajësoj ata", përfundoi ish-ylli anglez. /Telegrafi/