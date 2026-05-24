Federico Dimarco thyen rekordin evropian për mbrojtës të krahut
Federico Dimarco ka hyrë zyrtarisht në historinë e futbollit evropian, duke u bërë mbrojtësi ofensiv më produktiv në pesë ligat më të mëdha të Evropës gjatë dy dekadave të fundit.
Ylli i Inter Milan ka regjistruar plot 24 kontribute në gola gjatë sezonit, me shtatë gola dhe 17 asistime, duke vendosur një rekord të ri për një mbrojtës që nga sezoni 2006/07.
Me këtë arritje të jashtëzakonshme, italiani ka kaluar rekordin e mëparshëm të mbajtur nga Alejandro Grimaldo i Bayer Leverkusen, i cili kishte realizuar 23 kontribute në gola — 10 gola dhe 13 asistime — gjatë sezonit fantastik 2023/24.
Paraqitjet e Dimarcos këtë sezon kanë qenë vendimtare për Interin, me mbrojtësin italian që ka treguar ndikim të jashtëzakonshëm në fazën sulmuese dhe është kthyer në një nga armët më të forta të skuadrës italiane.
Përveç statistikave individuale mbresëlënëse, Dimarco këtë edicion ka festuar edhe dy trofe me Interin, duke fituar titullin kampion në Serie A si dhe Coppa Italia. /Telegrafi/