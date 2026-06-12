Komandanti i KFOR-it: Retorika jo e dobishme dhe dezinformimi kanë ndikim të drejtpërdrejtë në situatën e sigurisë
Komandanti i KFOR-it në Kosovë, gjeneralmajor Ozkan Ulutash, ka deklaruar se dezinformimi i përsëritur dhe retorika mund të ndikojnë drejtpërdrejt në situatën e sigurisë në Kosovë.
Në një intervistë ekskluzive për Telegrafin, Ulutash tha se situata e sigurisë në veri të vendit aktualisht është e qetë, por theksoi se ende ka çështje të pazgjidhura që kërkojnë kujdes të vazhdueshëm.
“Por siç kam thënë më parë, ka çështje të pazgjidhura, retorikë jo të dobishme herë pas here, dhe gjithashtu dezinformim të përsëritur. Të gjitha këto aspekte të kombinuara kanë ndikim të drejtpërdrejtë në situatën e sigurisë. Prandaj, ne nuk po e ulim vigjilencën”, ka thënë Ulutash në “Përballje Podcast”.
Sipas tij, KFOR-i vazhdon të mbajë komunikim të rregullt dhe transparent me akterët kryesorë të sigurisë në Kosovë e rajon.
“KFOR-i mban një marrëdhënie profesionale dhe efektive me Policinë e Kosovës, e cila vepron si reaguesi i parë i sigurisë. Ne operojmë në koordinim të ngushtë dhe të përditshëm me Policinë e Kosovës për të siguruar një mjedis të sigurt dhe të qetë në gjithë Kosovën. Sa i përket Forcave të Sigurisë së Kosovës, NATO vazhdon të mbështesë zhvillimin e saj nën mandatin e saj origjinal të mbrojtjes civile përmes Ekipit Ndërlidhës dhe Këshillues të NATO-s, në fakt, i cili është i ndarë nga misioni i KFOR-it, edhe pse ata janë të vendosur në një kamp të KFOR-it”, ka deklaruar ai.
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Ulutash tha se ky komunikim ndihmon në parandalimin e keqkuptimeve dhe në shkëmbimin me kohë të informacionit, duke kontribuar në sigurinë e qëndrueshme në Kosovë dhe stabilitetin rajonal. /Telegrafi/.