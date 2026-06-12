Musk bëhet njeriu i parë në histori që arrin statusin e trilionerit
Elon Musk ka hyrë në histori si personi i parë në botë, pasuria e të cilit ka arritur rreth një trilion dollarë (1000 miliardë).
Ky nivel pasurie nuk është regjistruar më parë për asnjë individ tjetër dhe përfaqëson një rekord të ri në botën e financave globale.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, rritja e jashtëzakonshme e pasurisë së Musk lidhet kryesisht me performancën e kompanive të tij kryesore, veçanërisht Tesla dhe SpaceX.
Vlera e aksioneve të Teslas ka pasur luhatje, por në periudha të caktuara ka shënuar rritje të ndjeshme, duke ndikuar drejtpërdrejt në pasurinë e tij personale. Po ashtu, vlerësimi i SpaceX, e cila mbetet një nga kompanitë private më të vlefshme në botë, ka kontribuar ndjeshëm në këtë shifër historike, shkruan abcnews.
Ekspertët financiarë theksojnë se një pjesë e madhe e kësaj pasurie është “e lidhur me tregun”, që do të thotë se ajo varet nga vlera e aksioneve dhe investimeve, të cilat mund të ndryshojnë shpejt në varësi të kushteve ekonomike globale. Për këtë arsye, pasuria reale e disponueshme në para të gatshme është shumë më e vogël sesa shifra totale e vlerësuar.
Elon Musk prej vitesh konsiderohet si personi më i pasur në botë, duke u renditur vazhdimisht në krye të listave të miliarderëve. Ai është gjithashtu një nga figurat më me ndikim në industrinë e teknologjisë, hapësirës dhe inovacionit, përmes projekteve si SpaceX, Tesla, Neuralink dhe platforma X (ish-Twitter).
Kjo arritje e re, nëse konfirmohet zyrtarisht nga të gjitha burimet financiare, përfaqëson një moment historik jo vetëm për Musk, por edhe për ekonominë globale, duke shënuar një nivel pasurie që deri më tani konsiderohej pothuajse i paarritshëm për një individ. /Telegrafi/