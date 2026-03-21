Familja e Brikenës reagon pas puthjes me Mateon: Nuk është dramë, por reagim normal
Pas momentit të papritur gjatë mbrëmjes së kaluar, ku Mateo i dha një puthje Brikenës dhe kjo e fundit reagoi duke u larguar menjëherë, ka ardhur edhe një reagim nga familja e saj.
Përmes një postimi në InstaStory, familjarët dhe personat që menaxhojnë rrjetet sociale të Brikenës kanë sqaruar situatën, duke theksuar se reagimi i saj ishte i natyrshëm dhe nuk duhet interpretuar si dramë.
“Ajo që u pa nuk është dramë, por një reagim krejtësisht normal. Në jetën e përditshme, çdo vajzë mund të ndihet në siklet në një moment dhe të reagojë duke u tërhequr apo duke u emocionuar. Diferenca këtu është se gjithçka ndodh nën presionin e kamerave”, thuhet në deklaratën e publikuar.
Brikena/Instagram
Në reagim theksohet gjithashtu se Brikena nuk ka qenë më parë pjesë e situatave me ekspozim të lartë mediatik, ndërsa qëndrimi në izolim dhe vëzhgimi i vazhdueshëm kanë ndikuar në gjendjen e saj emocionale.
Një pjesë e deklaratës i kushtohet edhe Mateos, ku familja ka dalë në mbrojtje të tij, duke kërkuar që të shmangen interpretimet negative.
“Gjithashtu, duam të theksojmë qartë se Mateo nuk është treguar ‘i pasjellshëm’ dhe ‘i dhunshëm’ ndaj saj. Ju lutem interpretimet e tilla janë të padrejta dhe keqdashëse”, sqaron më tej familja.
Në fund, ata bëjnë thirrje për më shumë mirëkuptim nga publiku, duke theksuar se situata duhet parë si një moment emocional mes dy të rinjve në një ambient të pazakontë. /Telegrafi/