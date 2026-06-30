“Faleminderit”, Interi zyrtarizon ndarjen me katër lojtarë
Interi ka konfirmuar se është ndarë nga kontratat me lojtarët kryesorë të skuadrës, Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij dhe Matteo Darmian, kontratat e të cilëve skadojnë sot.
Portieri 37-vjeçar Sommer u bashkua me Interin në verën e vitit 2023 dhe ka shërbyer si numri 1 i klubit për tre sezonet e fundit, duke bërë 100 paraqitje në Serie A gjatë kohës së tij në Itali, 139 në të gjitha garat.
Ish-lojtari i kombëtares zvicerane fitoi dy tituj të Serie A, një Kupë Italie, një Superkupë Italie dhe arriti në finalen e Ligës së Kampionëve 2024/25 gjatë kohës së tij në San Siro.
Grazie di tutto, Yann 🖤💙 pic.twitter.com/4txBjyBgjE
— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026
Qendërmbrojtësi Acerbi, 38 vjeç, ka qenë me Interin një vit më gjatë se Sommer, duke u bashkuar në vitin 2022, dhe bëri gjithsej 101 paraqitje në Serie A gjatë kohës së tij me klubin (148 në të gjitha garat).
Kabineti i tij personal i trofeve me Nerazzurrët përfshin dy tituj të Serie A, dy medalje fituese të Kupës së Italisë, dy Superkupa të Italisë dhe dy medalje të argjendta nga Liga e Kampionëve në sezonet 2022/23 dhe 2024/25.
Grazie di tutto, Francesco 🖤💙 pic.twitter.com/2z7LASDyph
— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026
Interi ka lëshuar deklarata të gjata duke i falënderuar të dy lojtarët për përpjekjet e tyre gjatë viteve: “Faleminderit për gjithçka”.
Është gjithashtu dita e fundit me ngjyrat e Nerazzurrëve për Darmian, i cili ka kaluar gjashtë sezonet e fundit në San Siro, duke bërë 150 paraqitje në Serie A dhe 218 në të gjitha garat.
Grazie di tutto, Matteo 🖤💙 pic.twitter.com/qsA9Y5aRtz
— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026
Ai e përfundon kohën e tij në Milano me tre tituj kampioni, tre kupa vendase, tre Superkupa dhe dy finale të Ligës së Kampionëve.
Kontrata e Stefan De Vrij me Interin gjithashtu përfundon sot. Holandezit i ishte ofruar mundësia për të zgjatur qëndrimin e tij, por ai do t'i bashkohet Panathinaikos në Athinë. /Telegrafi/
Grazie di tutto, Stefan 🖤💙 pic.twitter.com/cgnY5Lvs3h
— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026