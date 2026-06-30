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Interi ka konfirmuar se është ndarë nga kontratat me lojtarët kryesorë të skuadrës, Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij dhe Matteo Darmian, kontratat e të cilëve skadojnë sot.

Portieri 37-vjeçar Sommer u bashkua me Interin në verën e vitit 2023 dhe ka shërbyer si numri 1 i klubit për tre sezonet e fundit, duke bërë 100 paraqitje në Serie A gjatë kohës së tij në Itali, 139 në të gjitha garat.

Ish-lojtari i kombëtares zvicerane fitoi dy tituj të Serie A, një Kupë Italie, një Superkupë Italie dhe arriti në finalen e Ligës së Kampionëve 2024/25 gjatë kohës së tij në San Siro.

Qendërmbrojtësi Acerbi, 38 vjeç, ka qenë me Interin një vit më gjatë se Sommer, duke u bashkuar në vitin 2022, dhe bëri gjithsej 101 paraqitje në Serie A gjatë kohës së tij me klubin (148 në të gjitha garat).

Kabineti i tij personal i trofeve me Nerazzurrët përfshin dy tituj të Serie A, dy medalje fituese të Kupës së Italisë, dy Superkupa të Italisë dhe dy medalje të argjendta nga Liga e Kampionëve në sezonet 2022/23 dhe 2024/25.

Interi ka lëshuar deklarata të gjata duke i falënderuar të dy lojtarët për përpjekjet e tyre gjatë viteve: “Faleminderit për gjithçka”.

Është gjithashtu dita e fundit me ngjyrat e Nerazzurrëve për Darmian, i cili ka kaluar gjashtë sezonet e fundit në San Siro, duke bërë 150 paraqitje në Serie A dhe 218 në të gjitha garat.

Ai e përfundon kohën e tij në Milano me tre tituj kampioni, tre kupa vendase, tre Superkupa dhe dy finale të Ligës së Kampionëve.

Kontrata e Stefan De Vrij me Interin gjithashtu përfundon sot. Holandezit i ishte ofruar mundësia për të zgjatur qëndrimin e tij, por ai do t'i bashkohet Panathinaikos në Athinë. /Telegrafi/

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