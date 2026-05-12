“Falë Zotit nuk jam madrilen”, Yamal provokoi rivalët më të mëdhenj
Lamine Yamal tërhoqi sërish vëmendjen e publikut pas festimit të titullit të La Ligës, kur u dërgoi një mesazh provokues rivalëve të tij nga Real Madridi gjatë paradës nëpër rrugët e Barcelonës.
Lojtari i ri i Barcelonës ka pasur probleme me lëndime këtë sezon dhe e ka ndjekur ‘finalen’ e kampionatit nga stoli, pasi pësoi një problem në kofshë në fund të prillit. Megjithatë, kjo nuk e ndaloi atë të shijonte festimet pasi Barcelona fitoi titullin.
Gjatë paradës në një autobus të hapur, Yamal mbajti një mesazh drejtuar rivalëve më të mëdhenj, Real Madridit.
"Falë Zotit nuk jam madrilen", shkruante në fanellën që e mbante Yamal në autobusin e paradës.
Përndryshe, sezoni për Real Madridin përfundon shumë zhgënjyes. Klubi mbretëror mbeti pa trofe, dhe në javët e fundit mediat spanjolle kanë shkruar gjithnjë e më shpesh për tensionet brenda ekipit dhe pakënaqësitë midis lojtarëve.
Thashethemet për një konflikt midis Aurelien Tchouameni dhe Federico Valverde tërhoqën vëmendje të veçantë, megjithëse të dy më vonë mohuan një incident më serioz.
Ndërkohë, tifozët e Barcelonës shfrytëzojnë në maksimum mundësinë për të festuar titullin dhe për të provokuar rivalin e tyre më të madh, dhe Yamal tregoi edhe një herë se nuk ngurron ta “djegë” publikisht Real Madridin. /Telegrafi/